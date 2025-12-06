Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois homens são detidos e 55 aves silvestres são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador

Operação foi realizada neste sábado (6)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 19:09

Animais foram resgatados em ação da polícia
Animais foram resgatados em ação da polícia Crédito: Divulgação

Uma operação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgatou 55 aves silvestres e conduziu dois suspeitos na manhã deste sábado (6), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. 

Os militares realizavam ação de fiscalização na região, quando efetuaram o resgate dos animais que estavem sendo vendidos de forma ilegal. Durante a operação foram encontradas espécies como papa-capim, cardeal, tico-tico, trinca-ferro e canário-da-terra.

Dois homens foram detidos e apresentados ao plantão policial. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Salvador, para os devidos cuidados.

Aves de canto mais traficados no país

Curió por Polícia Federal / Divulgação
Bicudo por Polícia Federal / Divulgação
Canário-da-terra por Polícia Federal / Divulgação
Cardeal por Polícia Federal / Divulgação
Azulão por Polícia Federal / Divulgação
Trinca-Ferro por Polícia Federal / Divulgação
Coleirinho por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
papa-capim por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
1 de 10
Curió por Polícia Federal / Divulgação

Crime ambiental

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. Neste ano, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas.

Leia mais

Imagem - Idoso de 77 anos é autuado em flagrante por manter cativeiro ilegal de aves silvestres

Idoso de 77 anos é autuado em flagrante por manter cativeiro ilegal de aves silvestres

Imagem - Aves silvestres são resgatadas em gaiolas com suspeita de tráfico na Bahia

Aves silvestres são resgatadas em gaiolas com suspeita de tráfico na Bahia

Imagem - Quase 80 aves silvestres são resgatadas em feira de animais

Quase 80 aves silvestres são resgatadas em feira de animais

As feiras livres são um dos principais alvos de operações de resgates da Polícia Militar. Esses pontos são estratégicos para os criminosos que insistem em traficar, principalmente, aves de canto no estado.

Além das feiras, porém, os órgãos fiscalizadores precisam agir em outras áreas que são usadas pelos traficantes de animais silvestres, inclusive no ambiente digital, onde os criminosos já atuam para escoar não só as aves de canto, mas outros animais de maneira ilícita.

Mais recentes

Imagem - Polícia apreende em três armas de homem investigado por violência doméstica na Bahia

Polícia apreende em três armas de homem investigado por violência doméstica na Bahia
Imagem - Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos

Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos
Imagem - Julgamento de acusados de matar Mãe Bernadete é marcado dois anos após o crime

Julgamento de acusados de matar Mãe Bernadete é marcado dois anos após o crime

MAIS LIDAS

Imagem - Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos
01

Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (6 de dezembro) anuncia para 4 signos: você está prestes a viver uma das maiores conquistas da sua vida
02

Anjo da Guarda deste sábado (6 de dezembro) anuncia para 4 signos: você está prestes a viver uma das maiores conquistas da sua vida

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
03

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador
04

Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador