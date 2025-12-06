CRIME

Dois homens são detidos e 55 aves silvestres são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador

Operação foi realizada neste sábado (6)

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 19:09

Animais foram resgatados em ação da polícia Crédito: Divulgação

Uma operação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgatou 55 aves silvestres e conduziu dois suspeitos na manhã deste sábado (6), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Os militares realizavam ação de fiscalização na região, quando efetuaram o resgate dos animais que estavem sendo vendidos de forma ilegal. Durante a operação foram encontradas espécies como papa-capim, cardeal, tico-tico, trinca-ferro e canário-da-terra.

Dois homens foram detidos e apresentados ao plantão policial. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Salvador, para os devidos cuidados.

Aves de canto mais traficados no país 1 de 10

Crime ambiental

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. Neste ano, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas.

As feiras livres são um dos principais alvos de operações de resgates da Polícia Militar. Esses pontos são estratégicos para os criminosos que insistem em traficar, principalmente, aves de canto no estado.