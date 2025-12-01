MEIO AMBIENTE

Quase 80 aves silvestres são resgatadas em feira de animais

Animais estavam em situação irregular

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:02

79 aves foram resgatadas Crédito: Reprodução/Redes sociais

Quase 80 aves silvestres foram resgatadas em uma feira na cidade de Recife, capital pernambucana. Nove pessoas foram flagradas mantendo ilegalmente os animais.

As aves foram encontradas na feira do Cordeiro, durante a Operação Vasconcelos Sobrinho, do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Ao menos 38 aves silvestres mantidas ilegalmente foram encontradas com nove pessoas.

Nas proximidades, mais 41 aves foram encontradas abandonadas, chegando ao total de 79 animais resgatados. Diversas espécies foram apreendidas, entre elas: cardeais, curiós, canários-da-terra, trinca-ferros, azulões e papa-capins.