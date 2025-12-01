IMIGRAÇÃO

Itália muda regra e facilita a emissão de vistos para brasileiros; entenda

Mudança vai na contramão das últimas decisões do governo de Giorgia Meloni

Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:21

Visto italiano Crédito: Shutterstock

Pouco mais de seis meses após endurecer as regras para concessão de cidadania para filhos e netos de italianos nascidos fora do país, a Itália agora dá um passo na direção contrária. O governo de Giorgia Meloni decidiu abrir espaço para descendentes de italianos de sete países - incluindo o Brasil - trabalharem no país.

A nova regra, oficializada no último dia 24, estabelece um canal especial para vistos de trabalho voltados a descendentes nascidos em países historicamente ligado a migração italiana, sem limite de número por país.

Além do Brasil, a mudança vale para Argentina, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Venezuela e Uruguai. Esses países foram escolhidos por concentrar mais de 100 mil italianos cadastrados no Registro de italianos residentes no exterior (AIRE).

De acordo com estimativa da Embaixada da Itália, há mais de 30 milhões de descendentes italianos no Brasil. Desse total, cerca de 680 mil tem registro ativo no AIRE.

O que mudou?

Os vistos de trabalho na Itália eram limitados. O decreto Flussi, ou decreto de fluxo em tradução livre, determina quantas pessoas podem entrar legalmente para trabalhar no país por ano. Em 2025, por exemplo, o decreto admite 151 mil estrangeiros.