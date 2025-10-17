Acesse sua conta
Quer morar na Itália? Vila em cenário de filme oferece até R$ 126 mil para atrair novos moradores

Prefeitura cobre até até 50% do valor do aluguel durante os dois primeiros anos de contrato

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:42

Vila de Radicondoli
Vila de Radicondoli Crédito: Reprodução

A Vila de Radicondoli, na região da Toscana, na Itália, ampliou o programa de incentivos para atrair novos moradores. Com pouco mais de 900 habitantes, o local enfrenta uma queda populacional. Por isso, o município oferece oferece bônus de até 20 mil euros — cerca de R$ 126 mil — para quem decidir viver na região.

Iniciado em 2023, o projeto previa apoio financeiro para a compra de imóveis desocupados. A partir de 2025, a prefeitura passou a incluir também subsídios para locatários, cobrindo até 50% do valor do aluguel durante os dois primeiros anos de contrato.

Além da ajuda com moradia, os novos residentes podem receber até 6 mil euros adicionais (cerca de R$ 38 mil) para cobrir despesas como transporte, aquecimento e instalação de sistemas de energia sustentável.

Paraíso

A Vila de Radicondoli está localizada entre colinas e vinhedos, em uma região que já foi cenário de filme. As obras ' A Vida é Bela', de Roberto Benigni, e 'Toscana', do diretor Mehdi Avaz, foram ambientadas por lá.

Vila de Radicondoli

Vila de Radicondoli por Reprodução
Vila de Radicondoli por Reprodução
Vila de Radicondoli por Reprodução
Vila de Radicondoli por Reprodução
Vila de Radicondoli por Reprodução
Vila de Radicondoli por Reprodução
Vila de Radicondoli por Reprodução
Vila de Radicondoli por Reprodução
Vila de Radicondoli por Reprodução
Vila de Radicondoli por Reprodução
1 de 10
Vila de Radicondoli por Reprodução

De acordo com o prefeito Francesco Guarguaglini, mais de 400 mil euros (mais de R$ 2,5 milhões) já foram investidos no programa, que também contempla apoio a estudantes, subsídios para transporte público e incentivos à adoção de fontes de energia limpa.

A iniciativa segue em vigor até o início de 2026. Interessados podem se candidatar pelo site oficial da prefeitura. Famílias jovens, profissionais liberais e empreendedores com planos de residência permanente têm prioridade no processo.

Tags:

Filme Itália Turismo Moradia

