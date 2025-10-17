MORADIA

Quer morar na Itália? Vila em cenário de filme oferece até R$ 126 mil para atrair novos moradores

Prefeitura cobre até até 50% do valor do aluguel durante os dois primeiros anos de contrato

Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:42

Vila de Radicondoli Crédito: Reprodução

A Vila de Radicondoli, na região da Toscana, na Itália, ampliou o programa de incentivos para atrair novos moradores. Com pouco mais de 900 habitantes, o local enfrenta uma queda populacional. Por isso, o município oferece oferece bônus de até 20 mil euros — cerca de R$ 126 mil — para quem decidir viver na região.

Iniciado em 2023, o projeto previa apoio financeiro para a compra de imóveis desocupados. A partir de 2025, a prefeitura passou a incluir também subsídios para locatários, cobrindo até 50% do valor do aluguel durante os dois primeiros anos de contrato.

Além da ajuda com moradia, os novos residentes podem receber até 6 mil euros adicionais (cerca de R$ 38 mil) para cobrir despesas como transporte, aquecimento e instalação de sistemas de energia sustentável.

Paraíso

A Vila de Radicondoli está localizada entre colinas e vinhedos, em uma região que já foi cenário de filme. As obras ' A Vida é Bela', de Roberto Benigni, e 'Toscana', do diretor Mehdi Avaz, foram ambientadas por lá.

Vila de Radicondoli 1 de 10

De acordo com o prefeito Francesco Guarguaglini, mais de 400 mil euros (mais de R$ 2,5 milhões) já foram investidos no programa, que também contempla apoio a estudantes, subsídios para transporte público e incentivos à adoção de fontes de energia limpa.