MILHÕES

Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor

Um dos casais mais famosos das redes sociais colocaram um ponto final na relação

Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:03

Casal acumulou fortuna milionária Crédito: Reprodução | Instagram

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo cresceram juntos nas redes sociais, e construíram um império, após terem conquistado milhões de fãs. No entanto, um dos casais mais famosos do mundo virtual, decidiu colocar um ponto final na relação, surpreendendo os seguidores.

No entanto, o que impressionou mais do que a separação foi a fortuna do casal. De acordo com o jornal Tribuna de Minas, estima-se que o patrimônio de Cocielo esteja entre R$ 20 e R$ 30 milhões, com ganhos mensais que podem variar de R$ 1 a R$ 2 milhões. Além dos conteúdos produzidos, a quantia também inclui imóveis e aplicações financeiras.

Tata Estaniecki, por sua vez, movimenta campanhas publicitárias, eventos e projetos próprios. Em 2022, apenas com as redes sociais, ela teria lucrado aproximadamente R$ 9,5 milhões.

Ambos construíram fortunas nas redes sociais. Cocielo ganhou notoriedade no YouTube com vídeos de humor no “Canal Canalha”, além de ser empresário é figura recorrente em campanhas publicitárias de grandes marcas. Já Tata, consolidou sua imagem como influenciadora de estilo de vida e negócios. A influenciadora também é uma das apresentadoras do podcast PodDelas, um dos maiores do país, que teve previsão de faturamento de cerca de R$ 11 milhões em 2023.

Separação de Tata e Cocielo

O término do relacionamento foi anunciado através das redes sociais por Cocielo nesta quinta-feira (16), com quem era casado desde 2018.

“Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos”, escreveu Cocielo, destacando que, apesar da separação, o respeito e o carinho permanecem.

O influenciador afirmou ainda que o casal não voltará a comentar o assunto: “A intimidade do casal só cabe a nós”. Ele pediu compreensão dos seguidores e disse que a decisão não foi fácil: “Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas às vezes as coisas acontecem do nada, sem um porquê”.