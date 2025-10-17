Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor

Um dos casais mais famosos das redes sociais colocaram um ponto final na relação

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:03

Casal acumulou fortuna milionária
Casal acumulou fortuna milionária Crédito: Reprodução | Instagram

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo cresceram juntos nas redes sociais, e construíram um império, após terem conquistado milhões de fãs. No entanto, um dos casais mais famosos do mundo virtual, decidiu colocar um ponto final na relação, surpreendendo os seguidores.

Leia mais

Imagem - Tata Estaniecki remove sobrenome de Cocielo das redes sociais após anúncio de separação

Tata Estaniecki remove sobrenome de Cocielo das redes sociais após anúncio de separação

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja

Imagem - Maurício Meirelles se pronuncia sobre ser o 'culpado' pelo fim do casamento de Cocielo e Tata

Maurício Meirelles se pronuncia sobre ser o 'culpado' pelo fim do casamento de Cocielo e Tata

No entanto, o que impressionou mais do que a separação foi a fortuna do casal. De acordo com o jornal Tribuna de Minas, estima-se que o patrimônio de Cocielo esteja entre R$ 20 e R$ 30 milhões, com ganhos mensais que podem variar de R$ 1 a R$ 2 milhões. Além dos conteúdos produzidos, a quantia também inclui imóveis e aplicações financeiras.

Tata Estaniecki, por sua vez, movimenta campanhas publicitárias, eventos e projetos próprios. Em 2022, apenas com as redes sociais, ela teria lucrado aproximadamente R$ 9,5 milhões.

Ambos construíram fortunas nas redes sociais. Cocielo ganhou notoriedade no YouTube com vídeos de humor no “Canal Canalha”, além de ser empresário é figura recorrente em campanhas publicitárias de grandes marcas. Já Tata, consolidou sua imagem como influenciadora de estilo de vida e negócios. A influenciadora também é uma das apresentadoras do podcast PodDelas, um dos maiores do país, que teve previsão de faturamento de cerca de R$ 11 milhões em 2023.

Separação de Tata e Cocielo

O término do relacionamento foi anunciado através das redes sociais por Cocielo nesta quinta-feira (16), com quem era casado desde 2018.

“Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos”, escreveu Cocielo, destacando que, apesar da separação, o respeito e o carinho permanecem.

O influenciador afirmou ainda que o casal não voltará a comentar o assunto: “A intimidade do casal só cabe a nós”. Ele pediu compreensão dos seguidores e disse que a decisão não foi fácil: “Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas às vezes as coisas acontecem do nada, sem um porquê”.

Cocielo encerrou a mensagem com um tom positivo: “Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz!”. Juntos há sete anos, Cocielo e Tata são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.

Leia mais

Imagem - Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais

Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais

Imagem - Entenda como a predisposição genética aumenta o risco de trombose

Entenda como a predisposição genética aumenta o risco de trombose

Imagem - Veja os tratamentos que funcionam para reduzir os poros

Veja os tratamentos que funcionam para reduzir os poros

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos
Imagem - 'Ressurreição' de Odete Roitman intriga telespectadores: 'Como assim?'

'Ressurreição' de Odete Roitman intriga telespectadores: 'Como assim?'
Imagem - Veja a cena do tiro em Odete Roitman de 'Vale Tudo', agora completa

Veja a cena do tiro em Odete Roitman de 'Vale Tudo', agora completa

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor
03

Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor

Imagem - Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'
04

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'