Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tata Estaniecki remove sobrenome de Cocielo das redes sociais após anúncio de separação

Youtuber também retirou sobrenome da ex; casal tem dois filhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14:21

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo Crédito: Reprodução/Instagram

Tata Estaniecki retirou o sobrenome de Júlio Cocielo de seus perfis nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (17), voltando a usar apenas seu nome de solteira. A mudança acontece horas depois de o youtuber comunicar o fim do casamento de 8 anos. Até então, a apresentadora assinava como "Tata Estaniecki Cocielo", deixando claro o vínculo com o marido.

O anúncio da separação foi feito por Cocielo na noite de quinta-feira (16) nas redes sociais. Após a ação de Tata, o youtuber também removeu o sobrenome da agora ex-mulher nas redes sociais. Ele usava "Júlio Cocielo Estaniecki" e, agora, aparece apenas como "Júlio Cocielo". Os dois são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki com Julio Cocielo e os filhos, Beatriz e Caio por Reprodução/Instagram
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
1 de 9
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram

"Vocês diziam: 'No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor'. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos", iniciou Júlio no comunicado sobre a separação.

O youtuber pediu respeito ao momento do casal e afirmou que os dois não falarão mais sobre o assunto. "Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro", completou.

A ação de Tata acaba com as especulações dos seguidores sobre uma suposta 'brincadeira' do comediante Maurício Meirelles. No quadro "WebBullying", o humorista "invade" o celular de seus convidados, mandando mensagens, respondendo conversas e até fazendo postagens nas redes sociais. Ele já tinha negado envolvimento na situação.

Leia mais

Imagem - É hoje! Último capítulo de Vale Tudo terá 1h10 de duração e promete desfecho histórico

É hoje! Último capítulo de Vale Tudo terá 1h10 de duração e promete desfecho histórico

Imagem - Luana Piovani quebra silêncio após ser condenada por injúria em processo movido por Neymar

Luana Piovani quebra silêncio após ser condenada por injúria em processo movido por Neymar

Imagem - Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'

Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'

Tags:

Casamento Famoso Famosos Separação Divórcio Júlio Cocielo E Tata Estaniecki Júlio Cocielo Tata Estaniecki

Mais recentes

Imagem - Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’

Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’
Imagem - Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio
Imagem - Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)