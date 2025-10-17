FAMOSOS

Tata Estaniecki remove sobrenome de Cocielo das redes sociais após anúncio de separação

Youtuber também retirou sobrenome da ex; casal tem dois filhos

Tata Estaniecki retirou o sobrenome de Júlio Cocielo de seus perfis nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (17), voltando a usar apenas seu nome de solteira. A mudança acontece horas depois de o youtuber comunicar o fim do casamento de 8 anos. Até então, a apresentadora assinava como "Tata Estaniecki Cocielo", deixando claro o vínculo com o marido.

O anúncio da separação foi feito por Cocielo na noite de quinta-feira (16) nas redes sociais. Após a ação de Tata, o youtuber também removeu o sobrenome da agora ex-mulher nas redes sociais. Ele usava "Júlio Cocielo Estaniecki" e, agora, aparece apenas como "Júlio Cocielo". Os dois são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.

"Vocês diziam: 'No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor'. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos", iniciou Júlio no comunicado sobre a separação.

O youtuber pediu respeito ao momento do casal e afirmou que os dois não falarão mais sobre o assunto. "Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro", completou.