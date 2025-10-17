QUEBROU O SILÊNCIO

Maurício Meirelles se pronuncia sobre ser o 'culpado' pelo fim do casamento de Cocielo e Tata

Humorista negou que tenha interferido no anúncio da separação; entenda

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:46

Maurício Meirelles, Júlio Cocielo e Tata Estaniecki Crédito: Reprodução

A separação de Júlio Cocielo e Tata Estaniecki, após oito anos de casamento, pegou os seguidores de surpresa. Tanto que, logo depois do anúncio, alguns fãs incrédulos sugeriram uma suposta participação de Maurício Meirelles. O humorista é conhecido por comandar um quadro em que "invade" o celular de seus convidados, mandando mensagens, respondendo conversas e até fazendo postagens nas redes sociais. Ele, porém, negou o envolvimento.

Maurício disse que recebeu uma "enxurrada de mensagens" de seguidores que levantaram a suspeita de que o término seria, na verdade, uma pegadinha feita no quadro "WebBullying". Mas ele assegurou que não tem relação com o anúncio.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki 1 de 5

"Ó, tô fazendo show aqui em Canoas, recebi mais de 50 mensagens no último minuto. Não fui eu, não tenho nada a ver, não estou fazendo 'WebBullying' com Cocielo", garantiu.

A associação dos seguidores com o quadro humorístico não foi ao acaso. Como citado por Maurício, ele estava se apresentando em Canoas, no interior do Rio Grande do Sul. O município é perto de Cachoeirinha, onde Tata nasceu e viveu antes de se mudar para São Paulo.

A apresentadora, inclusive, comandou mais uma edição do "PodDelas", na qual recebeu Xand Avião. Nos vídeos, é possível perceber que ela ainda utilizava a aliança de casamento. Cocielo, por sua vez, se manteve ausente das redes sociais durante todo o dia - e alguns internautas sugeriram que ele poderia estar na apresentação de Maurício Meirelles.

Outro fator que foi apontado pelos fãs foi o fato de o anúncio do divórcio ter sido compartilhado apenas no perfil do youtuber, sem uma 'collab' com Tata. Ela, inclusive, ainda usa o nome 'Tata Estaniecki Cocielo' no Instagram.