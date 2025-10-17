Acesse sua conta
'Vale Tudo' termina com críticas e nota zero de jornalista da Globo: 'Uma obra dessa monta merecia mais'

Remake das 21h é acusado de distorcer o enredo original e exagerar nas cenas de comédia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:36

Anna Luiza Santiago e Sonia Abrão detonam o final do remake de Vale Tudo* e apontam perda de essência na trama.
Jornalistas detonam o final de Vale Tudo* e apontam perda de essência na trama Crédito: Reprodução

A novela Vale Tudo, versão atualizada escrita por Manuela Dias, encerra sua trajetória nesta sexta-feira (17) sob uma enxurrada de críticas. A jornalista Anna Luiza Santiago, colunista do O Globo, avaliou o desfecho da trama com nota zero, apontando que o remake perdeu a essência da história clássica.

“Para as mudanças no enredo original de Vale Tudo que culminaram na perda da importância de Raquel (Taís Araujo). Fazer remake não é necessariamente apenas atualizar a história, mas, neste caso, ela acabou descaracterizada”, escreveu Santiago, destacando que a adaptação acabou se distanciando do espírito da obra original.

A crítica ainda observou que “a novela adquiriu tom de comédia e exagerou na quantidade de situações inverossímeis”. Para ela, “uma obra dessa monta merecia mais”, expressão associada à emblemática personagem Odete Roitman (Debora Bloch).

Quem também detonou o remake foi Sonia Abrão, que não poupou críticas à morte de Odete. “Não teve nem comparação com o que rolou há mais de 20 anos. No meu entender, uma cena bem mixuruca”, disse a apresentadora.

Sonia afirmou ainda que a versão de 2025 “não está à altura do horário nobre da Globo, muito menos da Vale Tudo original” e disparou contra o desempenho de Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima. “Não dá para comparar a Bella Campos com a Glória Pires... o trabalho dela não me convence”, concluiu.

