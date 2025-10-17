DIVÓRCIO

Influenciador Júlio Cocielo anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Youtuber e influenciadora, juntos desde 2018, anunciaram separação em texto emocionado nas redes sociais e pediram respeito ao momento

Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 07:32

Cocielo e Tata estavam juntos há sete anos Crédito: Reprodução

O youtuber Júlio Cocielo anunciou na noite desta quinta-feira (16) o fim do casamento com a influenciadora Tata Estaniecki, com quem era casado desde 2018. O comunicado foi feito nas redes sociais e emocionou os fãs do casal, que é um dos mais populares da internet brasileira.

“Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos”, escreveu Cocielo, destacando que, apesar da separação, o respeito e o carinho permanecem.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki 1 de 5

O influenciador afirmou ainda que o casal não voltará a comentar o assunto: “A intimidade do casal só cabe a nós”. Ele pediu compreensão dos seguidores e disse que a decisão não foi fácil: “Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas às vezes as coisas acontecem do nada, sem um porquê”.

Cocielo encerrou a mensagem com um tom positivo: “Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz!”.