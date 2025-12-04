A VIDA IMITA A ARTE?

Após sucesso como casal lésbico em Três Graças, atriz volta a ser lembrada por suposto namoro com Mariana Ximenes

Gabi Medvedovski vive um fenômeno global como Juquinha na novela das nove

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:04

O enorme sucesso de Gabi Medvedovski em Três Graças reacendeu um capítulo que muitos internautas ainda lembram. Intérprete de Juquinha, parte do casal Loquinha que viralizou dentro e fora do Brasil, a atriz voltou a ser associada ao antigo rumor de um possível relacionamento com Mariana Ximenes, assunto que ganhou força nas redes em 2024 após fotos das duas juntas.

Na época, Mariana precisou se pronunciar publicamente. Em tom leve e bem-humorado, ela ironizou a situação ao escrever “Aparentemente, tenho uma namorada que nem eu mesma estava sabendo”. A atriz deixou claro que não havia nenhum romance, apenas uma forte amizade construída nos bastidores de Nos Tempos do Imperador, onde contracenaram. Ela ainda aproveitou o episódio para refletir sobre como as demonstrações de afeto acabam sendo distorcidas no ambiente digital.

Mariana reforçou a intensidade da amizade com Gabi e lamentou que a repercussão tenha criado uma narrativa inexistente. “Realmente, se eu e @gabimedvedovsky fôssemos namoradas, seríamos um casalzão! Mas, falando um pouquinho mais sério agora, não consigo entender por que uma foto cheia de afeto acaba se tornando uma história que não é verdade em absoluto” explicou na época. Em outra parte do texto, ela acrescentou que não teria problema algum em assumir um relacionamento, caso existisse.

A discussão levantada por Mariana foi além do rumor e tocou em um ponto sensível para muitas pessoas LGBTQIAPN+. A atriz destacou que especulações desse tipo podem pressionar indivíduos a se posicionarem publicamente sobre sua orientação antes que estejam prontos. “Quantas pessoas também são colocadas em uma posição de ter que se explicar sobre algo que talvez elas não queiram, como sobre sua orientação sexual?” questionou. O posicionamento rendeu elogios e trouxe à tona um debate importante sobre empatia e limites nas redes sociais.

Fenômeno em várias línguas

Enquanto o assunto antigo volta a circular, Gabi colhe os frutos da repercussão de Juquinha e Lorena, fenômeno internacional de Três Graças. O casal ultrapassou fronteiras, viralizou em diversos países e levou a Globo a intensificar a estratégia global da novela, com cortes legendados em vários idiomas. A química das personagens rapidamente formou uma base de fãs ativa, que produz conteúdos, memes e teorias, consolidando Loquinha como um dos casais mais queridos da dramaturgia recente.