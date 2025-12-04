Acesse sua conta
Isabel Veloso retorna à UTI após piora respiratória durante internação

Influenciadora apresentou nova dificuldade para respirar e precisou ser monitorada de forma contínua

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:13

Isabel Veloso
Isabel Veloso Crédito: Divulgação

Internada há quase uma semana em Curitiba, Isabel Veloso voltou a ser transferida para a UTI depois de apresentar piora no quadro respiratório. A atualização foi feita nesta quarta-feira pelo marido, Lucas Borbas, que tem acompanhado cada etapa da recuperação e mantido os seguidores informados.

Lucas contou que o dia começou com sinais de melhora e que Isabel chegou até a sentir fome, algo que não acontecia há vários dias. A situação mudou poucas horas depois com o aumento do esforço respiratório, o que levou a equipe médica a optar pela ida imediata para a Unidade de Terapia Intensiva para garantir o monitoramento completo. Mesmo com a mudança, Lucas reforçou que a influenciadora segue estável e recebendo toda a assistência necessária. “Continuamos firmes, com fé e amor”.

Isabel está internada desde o dia 27, quando precisou ser entubada por causa de um quadro de excesso de magnésio no sangue. A jovem recebeu alta recentemente após passar por um transplante de medula óssea e segue em acompanhamento intensivo.

