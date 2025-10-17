Acesse sua conta
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar

Atriz foi condenada por injúria qualificada após chamar o jogador de “mau caráter” e “péssimo exemplo como pai” nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06:57

Luana Piovani critica audiência sigilosa em processo movido por Neymar
Luana Piovani e Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

A Justiça de São Paulo condenou a atriz Luana Piovani por injúria qualificada contra Neymar Jr., após publicações feitas nas redes sociais em 2024. A decisão, assinada pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, foi proferida na quarta-feira (15).

O magistrado considerou parcialmente procedente a queixa-crime apresentada pelo jogador. Luana foi absolvida da acusação de difamação, mas condenada por injúria devido ao teor das postagens, em que afirmou: “Como consegue ser tão mau caráter?” e “Ele é um péssimo exemplo como pai e como homem.”

A sentença impôs pena de quatro meses e quinze dias de detenção, em regime aberto, convertida em prestação de serviços comunitários. A atriz também deverá pagar as custas processuais, fixadas em 100 UFESP.

Na decisão, o juiz destacou que as declarações ultrapassaram os limites da crítica e atingiram a honra pessoal de Neymar. “Apesar de ser uma figura pública, as mensagens tinham caráter depreciativo”, afirmou Valente, ressaltando ainda a ampla repercussão das postagens.

O processo foi iniciado em dezembro de 2024, após Luana criticar o jogador por um projeto imobiliário no litoral nordestino. As falas nas redes sociais, classificadas como ofensivas, motivaram o processo criminal.

Neymar chegou a propor um acordo em fevereiro de 2025, pedindo retratação pública em troca do encerramento da ação, mas Luana recusou o pedido de desculpas.

