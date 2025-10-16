Acesse sua conta
Anitta celebra Cacique Raoni e encontra Rei Charles III em evento em Londres

Cantora foi coanfitriã do Prêmio Cultural Liberatum, que homenageou o líder indígena brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:47

Anitta homenageia o Cacique Raoni e encontra Rei Charles III em evento em Londres
Anitta homenageia o Cacique Raoni e encontra Rei Charles III em evento em Londres Crédito: Reprodução

A noite de quarta-feira (15) foi histórica para Anitta, e para o Brasil. A cantora participou do 13º Prêmio Cultural Liberatum, em Londres, evento que celebrou o Cacique Raoni Metuktire, uma das maiores lideranças indígenas do mundo. A premiação foi promovida pela organização Liberatum, fundada pelo próprio Rei Charles III, que também marcou presença e cumprimentou a artista.

Animada a caminho da cerimônia, Anitta entoou com indígenas Kayapó um canto sagrado em língua tradicional dentro do carro. Já no evento, foi uma das coanfitriãs da noite, representando o país ao lado de nomes de peso da cultura global.

Anitta visita aldeia no Xingu

“Como brasileira, é uma honra fazer parte de um momento tão importante e único para o Cacique Raoni. É essencial que mais países e líderes globais se alinhem à preservação do meio ambiente e dos povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões da floresta. Reconhecer a liderança do Cacique é, por si só, um compromisso com essa causa”, declarou a cantora.

O evento contou com homenagens de artistas e personalidades internacionais, entre eles Martin Scorsese, Sharon Stone, Benedict Cumberbatch, Pierce Brosnan, Bianca Jagger, Paris Jackson, Chioma Nnadi (editora-chefe da British Vogue) e Rossy de Palma, embaixadora da UNESCO para Diversidade Cultural.

