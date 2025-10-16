Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Família denuncia vazamento de imagens da noiva flagrada com padre

Família registra boletim de ocorrência após vídeo do padre com a noiva viralizar nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:01

Padre e noiva de fiél estavam juntos
Padre e noiva de fiél estavam juntos Crédito: Reprodução

A família da noiva de 21 anos que apareceu com o padre Luciano Braga Simplício na casa paroquial de Nova Maringá (MT) registrou um boletim de ocorrência na última segunda-feira (13) por causa da exposição das imagens nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, o material se espalhou rapidamente pela cidade de pouco mais de 5 mil habitantes e viralizou na internet. A ocorrência foi classificada como “caso atípico”.

Padre foi flagrado com noiva de fiel

Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
1 de 5
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução

Por se tratar de crime que depende de representação, a Polícia Civil não divulgou mais detalhes. A decidiram que não vão se pronunciar sobre o ocorrido.

Leia mais

Padre flagrado com noiva de fiel pode ser afastado do cargo?

Antes de escândalo, padre flagrado com noiva de fiel comandava blog 'Alô, Meu Deus' na internet

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

O vídeo divulgado nas redes mostra homens arrombando portas do quarto e do banheiro da casa paroquial, depois que o padre se recusou a abri-las. A noiva é vista chorando embaixo da pia do banheiro.

Leia mais

Imagem - Ludmilla, Belo, Mumuzinho e mais: veja quem vai se apresentar no Camarote Glamour 2026

Ludmilla, Belo, Mumuzinho e mais: veja quem vai se apresentar no Camarote Glamour 2026

Imagem - Como é a mansão de Vini Jr., avaliada em R$ 20 milhões e com boate subterrânea, que abriga Virginia Fonseca

Como é a mansão de Vini Jr., avaliada em R$ 20 milhões e com boate subterrânea, que abriga Virginia Fonseca

Imagem - Reviravolta em ‘Vale Tudo’: Personagem descobre quem matou Odete Roitman após mentira absurda

Reviravolta em ‘Vale Tudo’: Personagem descobre quem matou Odete Roitman após mentira absurda

Tags:

Padre

Mais recentes

Imagem - Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)
Imagem - Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira

Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira
Imagem - Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas