Família denuncia vazamento de imagens da noiva flagrada com padre

Heider Sacramento
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:01
A família da noiva de 21 anos que apareceu com o padre Luciano Braga Simplício na casa paroquial de Nova Maringá (MT) registrou um boletim de ocorrência na última segunda-feira (13) por causa da exposição das imagens nas redes sociais.
De acordo com a Polícia Civil, o material se espalhou rapidamente pela cidade de pouco mais de 5 mil habitantes e viralizou na internet. A ocorrência foi classificada como “caso atípico”.
Padre foi flagrado com noiva de fiel
Por se tratar de crime que depende de representação, a Polícia Civil não divulgou mais detalhes. A decidiram que não vão se pronunciar sobre o ocorrido.
O vídeo divulgado nas redes mostra homens arrombando portas do quarto e do banheiro da casa paroquial, depois que o padre se recusou a abri-las. A noiva é vista chorando embaixo da pia do banheiro.