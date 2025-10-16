CASO DE POLÍCIA

Família denuncia vazamento de imagens da noiva flagrada com padre

Família registra boletim de ocorrência após vídeo do padre com a noiva viralizar nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:01

Padre e noiva de fiél estavam juntos Crédito: Reprodução

A família da noiva de 21 anos que apareceu com o padre Luciano Braga Simplício na casa paroquial de Nova Maringá (MT) registrou um boletim de ocorrência na última segunda-feira (13) por causa da exposição das imagens nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, o material se espalhou rapidamente pela cidade de pouco mais de 5 mil habitantes e viralizou na internet. A ocorrência foi classificada como “caso atípico”.

Por se tratar de crime que depende de representação, a Polícia Civil não divulgou mais detalhes. A decidiram que não vão se pronunciar sobre o ocorrido.