Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Padre flagrado com noiva de fiel pode ser afastado do cargo?

Religioso foi flagrado em situação comprometedora com esposa de um fiel

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:50

Padre foi flagrado com noiva de fiel
Padre foi flagrado com noiva de fiel Crédito: Reprodução

Uma situação nada confortável chamou atenção em Nova Maringá, cidade a cerca de 392 km de Cuiabá. Um padre chamado Luciano Braga Simplício viralizou nas redes sociais e na cidade, que tem apenas um pouco mais de 5 mil habitantes, após ser flagrado com a noiva de um fiel, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Padre foi flagrado com noiva de fiel

Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
1 de 5
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução

Leia mais

Imagem - Antes de escândalo, padre flagrado com noiva de fiel comandava blog 'Alô, Meu Deus' na internet

Antes de escândalo, padre flagrado com noiva de fiel comandava blog 'Alô, Meu Deus' na internet

Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

O flagrante aconteceu quando o noivo da jovem e o pai dela chegaram ao local. Nas imagens, a mulher está no banheiro vestida apenas com um baby doll, enquanto o padre aparece de short. O vídeo que circula nas redes mostra o momento em que eles tentam obrigar o sacerdote a abrir a porta, registrando toda a cena.

Depois da situação, resta a dúvida: o padre pode ser afastado do cargo? De acordo com o Código de Direito Canônico de 1983, promulgado pelo Papa João Paulo II, os padres do rito latino são proibidos de manter relações afetivas ou sexuais. Inclusive, a violação desse compromisso é considerada uma infração grave, que pode afetar a credibilidade do sacerdote e o testemunho da igreja perante a comunidade.

Em casos, como no vídeo, o Código prevê medidas disciplinares que vão desde uma advertência formal até a suspensão das funções clericais. Em caso de situações mais graves, a penalidade pode incluir a redução ao estado laical, quando o sacerdote deixa de exercer oficialmente o ministério. A aplicação e a investigação cabe ao bispo diocesano, que avalia se o caso pode ser resolvido de maneira local ou se deve ser encaminhado à Congregação para o Clero, no Vaticano.

Leia mais

Imagem - 5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

Imagem - 5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

Imagem - 5 dicas para ativar a energia da primavera em casa com o Feng Shui

5 dicas para ativar a energia da primavera em casa com o Feng Shui

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos