ENTENDA

Padre flagrado com noiva de fiel pode ser afastado do cargo?

Religioso foi flagrado em situação comprometedora com esposa de um fiel

Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:50

Padre foi flagrado com noiva de fiel Crédito: Reprodução

Uma situação nada confortável chamou atenção em Nova Maringá, cidade a cerca de 392 km de Cuiabá. Um padre chamado Luciano Braga Simplício viralizou nas redes sociais e na cidade, que tem apenas um pouco mais de 5 mil habitantes, após ser flagrado com a noiva de um fiel, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Padre foi flagrado com noiva de fiel 1 de 5

O flagrante aconteceu quando o noivo da jovem e o pai dela chegaram ao local. Nas imagens, a mulher está no banheiro vestida apenas com um baby doll, enquanto o padre aparece de short. O vídeo que circula nas redes mostra o momento em que eles tentam obrigar o sacerdote a abrir a porta, registrando toda a cena.

Depois da situação, resta a dúvida: o padre pode ser afastado do cargo? De acordo com o Código de Direito Canônico de 1983, promulgado pelo Papa João Paulo II, os padres do rito latino são proibidos de manter relações afetivas ou sexuais. Inclusive, a violação desse compromisso é considerada uma infração grave, que pode afetar a credibilidade do sacerdote e o testemunho da igreja perante a comunidade.