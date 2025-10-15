Padre flagrado com noiva de fiel pode ser afastado do cargo?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:50
Uma situação nada confortável chamou atenção em Nova Maringá, cidade a cerca de 392 km de Cuiabá. Um padre chamado Luciano Braga Simplício viralizou nas redes sociais e na cidade, que tem apenas um pouco mais de 5 mil habitantes, após ser flagrado com a noiva de um fiel, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Padre foi flagrado com noiva de fiel
O flagrante aconteceu quando o noivo da jovem e o pai dela chegaram ao local. Nas imagens, a mulher está no banheiro vestida apenas com um baby doll, enquanto o padre aparece de short. O vídeo que circula nas redes mostra o momento em que eles tentam obrigar o sacerdote a abrir a porta, registrando toda a cena.
Depois da situação, resta a dúvida: o padre pode ser afastado do cargo? De acordo com o Código de Direito Canônico de 1983, promulgado pelo Papa João Paulo II, os padres do rito latino são proibidos de manter relações afetivas ou sexuais. Inclusive, a violação desse compromisso é considerada uma infração grave, que pode afetar a credibilidade do sacerdote e o testemunho da igreja perante a comunidade.
Em casos, como no vídeo, o Código prevê medidas disciplinares que vão desde uma advertência formal até a suspensão das funções clericais. Em caso de situações mais graves, a penalidade pode incluir a redução ao estado laical, quando o sacerdote deixa de exercer oficialmente o ministério. A aplicação e a investigação cabe ao bispo diocesano, que avalia se o caso pode ser resolvido de maneira local ou se deve ser encaminhado à Congregação para o Clero, no Vaticano.