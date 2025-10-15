Acesse sua conta
Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Sam Altman, CEO da OpenAI, diz que restrições serão afrouxadas após novos controles de idade; medida vem meses após processo por morte de adolescente nos EUA

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 23:18

ChatGPT
ChatGPT Crédito: Shutterstock

A OpenAI pretende permitir uma gama maior de conteúdo, incluindo material erótico, no ChatGPT. A mudança faz parte do esforço da empresa para “tratar usuários adultos como adultos”, segundo o CEO Sam Altman.

Em publicação feita na rede X nesta terça-feira (14), Altman afirmou que as próximas versões do chatbot poderão se comportar de maneira mais humana — “mas somente se você quiser, não porque estamos maximizando o uso”.

A decisão lembra o movimento recente da xAI, empresa de Elon Musk, que introduziu dois chatbots sexualmente explícitos em seu aplicativo Grok. A estratégia pode ajudar a OpenAI a atrair mais assinantes pagantes, mas também deve aumentar a pressão sobre legisladores que pedem restrições mais rígidas a companheiros virtuais.

Altman reconheceu que a empresa havia tornado o ChatGPT “bastante restritivo” para evitar impactos negativos na saúde mental dos usuários. Essas mudanças foram anunciadas em um post de blog em agosto, que não está mais disponível no site da OpenAI.

“Sabemos que isso tornou o recurso menos útil e agradável para muitos usuários que não tinham problemas de saúde mental, mas, dada a gravidade do tema, queríamos fazer a coisa certa”, escreveu Altman. Segundo ele, as limitações poderão ser flexibilizadas “agora que conseguimos mitigar os sérios problemas de saúde mental e temos novas ferramentas”.

O executivo adiantou ainda que, “em dezembro, à medida que implementamos a restrição de idade de forma mais completa e como parte do nosso princípio de ‘tratar usuários adultos como adultos’, permitiremos ainda mais — como conteúdo erótico para adultos verificados”.

As declarações vêm meses depois de a OpenAI ter sido processada pelos pais de Adam Raine, um adolescente americano de 16 anos que tirou a própria vida. O caso, movido por Matt e Maria Raine, foi a primeira ação judicial acusando a empresa de homicídio culposo.

Os pais apresentaram registros de conversas em que o jovem relatava ao ChatGPT pensamentos suicidas. Na época, a OpenAI disse à BBC que analisava o caso e declarou: “Estendemos nossas mais profundas condolências à família Raine neste momento difícil.”

Suga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

