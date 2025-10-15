Acesse sua conta
Aposentadoria antecipada de Barroso é publicada no Diário Oficial

Na corte desde 2013, o ministro deixa cargo aos 67 anos; Lula não tem prazo para indicação de substituto

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:53

O presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso
Ministro Luis Roberto Barroso Crédito: Andressa Anholete/STF

A aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi publicada nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial da União (DOU). Com a formalização do ato, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar o novo ministro que ocupará a vaga, sem prazo definido para a escolha.

Na semana passada, Barroso anunciou sua decisão de antecipar a aposentadoria. Aos 67 anos, ele poderia permanecer na Corte até 2033, quando completaria a idade-limite de 75 anos para a aposentadoria compulsória.

O anúncio ocorreu menos de um mês depois de Barroso encerrar sua gestão como presidente do STF e ser alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos.

Luís Roberto Barroso ingressou no Supremo em 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Durante sua trajetória na Corte, destacou-se em pautas de grande repercussão nacional, marcando uma década de atuação no tribunal mais alto do país.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

