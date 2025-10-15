Aposentadoria antecipada de Barroso é publicada no Diário Oficial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:53
A aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi publicada nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial da União (DOU). Com a formalização do ato, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar o novo ministro que ocupará a vaga, sem prazo definido para a escolha.
Na semana passada, Barroso anunciou sua decisão de antecipar a aposentadoria. Aos 67 anos, ele poderia permanecer na Corte até 2033, quando completaria a idade-limite de 75 anos para a aposentadoria compulsória.
O anúncio ocorreu menos de um mês depois de Barroso encerrar sua gestão como presidente do STF e ser alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos.
Veja momentos do Ministro Barroso
Luís Roberto Barroso ingressou no Supremo em 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Durante sua trajetória na Corte, destacou-se em pautas de grande repercussão nacional, marcando uma década de atuação no tribunal mais alto do país.
Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida
Por Flavia Azevedo, com agências