NEGOCIAÇÕES

Lula liga para Trump e fala sobre taxação e combate ao crime organizado: 'Gosto dele'

Chamada durou 40 minutos e foi feita nesta terça-feira (2)

Monique Lobo

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 18:34

Lula e Trump durante encontro na Malásia Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ligou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (2). A chamada durou 40 minutos e tratou da agenda comercial entre os dois países e o combate ao crime organizado, informou a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom).

O órgão também revelou que o presidente brasileiro elogiou como "positiva" a decisão do americano de retirar a taxa de 40% sobre parte dos produtos brasileiros como carne, café e frutas. Lula também falou dos produtos que continuam taxados e que "o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações".

Outro tema abordado foi o crime organizado. De acordo com a Secom, o brasileiro destacou a urgência em reforçar a cooperação entre os dois países e lembrou das recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal.

Trump, informou o órgão, disse que ará "todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas".

Em um evento na Casa Branca, no mesmo dia, o presidente americano falou que teve uma "boa conversa" com Lula, ao ser questionado sobre a ligação.