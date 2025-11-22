REPERCUSSÃO

Donald Trump reage à prisão de Jair Bolsonaro: 'É uma pena'

Trump respondia a perguntas de jornalistas e foi questionado sobre o assunto

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 19:41

Lula se reuniu com Trump na Malásia Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste sábado (22) que considera "uma pena" a prisão do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL).

Trump respondia a perguntas de jornalistas, e, quando questionado sobre o assunto, disse: "Foi isso o que aconteceu? É uma pena".

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente 1 de 9

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) confessou que utilizou um ferro de solda para abrir a tornozeleira eletrônica utilizada por ele, na madrugada deste sábado (22), segundo vídeo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi preso no início da manhã por decisão do ministro Alexandre de Moraes após agentes de segurança constatarem que a tornozeleira estava queimada.