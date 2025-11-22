Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Donald Trump reage à prisão de Jair Bolsonaro: 'É uma pena'

Trump respondia a perguntas de jornalistas e foi questionado sobre o assunto

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 19:41

Lula se reuniu com Trump na Malásia
Lula se reuniu com Trump na Malásia Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste sábado (22) que considera "uma pena" a prisão do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL).

Trump respondia a perguntas de jornalistas, e, quando questionado sobre o assunto, disse: "Foi isso o que aconteceu? É uma pena".

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Bolsonaro admite ter utilizado ferro de solda para violar tornozeleira por Reprodução
1 de 9
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) confessou que utilizou um ferro de solda para abrir a tornozeleira eletrônica utilizada por ele, na madrugada deste sábado (22), segundo vídeo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi preso no início da manhã por decisão do ministro Alexandre de Moraes após agentes de segurança constatarem que a tornozeleira estava queimada.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27

Bolsonaro confessa a agente que usou ferro de solda para violar tornozeleira; veja VÍDEO

Veja como ficou a tornozeleira de Bolsonaro após violação: 'Meti ferro quente'

Quais são os 10 problemas de saúde de Bolsonaro, segundo a defesa do ex-presidente

Carlos Bolsonaro diz que prisão preventiva do pai foi 'ainda mais humilhante'

A decisão foi tomada após a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) encaminhar ao STF um relatório técnico e um vídeo que mostram o equipamento danificado.

Mais recentes

Imagem - Jamaicana está em estado grave na UTI após queda em etapa do Miss Universo

Jamaicana está em estado grave na UTI após queda em etapa do Miss Universo
Imagem - Morre aos 91 anos a cantora Ornella Vanoni, que gravou com Toquinho e Vinicius de Moraes

Morre aos 91 anos a cantora Ornella Vanoni, que gravou com Toquinho e Vinicius de Moraes
Imagem - Warner Bros processa jogador que faz referência a Harry Potter em gols

Warner Bros processa jogador que faz referência a Harry Potter em gols

MAIS LIDAS

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
01

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Imagem - 3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar
02

3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
03

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você
04

Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você