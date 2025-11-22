Acesse sua conta
Carlos Bolsonaro diz que prisão preventiva do pai foi 'ainda mais humilhante'

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã de hoje

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:02

Carlos e Jair Bolsonaro
Carlos e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou mensagem nas redes sociais neste sábado (22) em que afirma que o recado dirigido ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é "transfira seu capital, abra mão da sua força ou morrerá sozinho, jogado numa cela".

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã de hoje depois de tentar, segundo investigadores, romper a tornozeleira eletrônica. Carlos Bolsonaro classificou a prisão preventiva como "ainda mais humilhante".

Veja registros de Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica

Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram
Ele também foi filmado com a tornozeleira eletrônica, em casa, enquanto fazia chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução
A chamada foi transmitida durante o ato em Copacabana por Divulgação
O ex-presidente Jair Bolsonaro posou ao lado do deputado Filipe Barros com a tornozeleira eletrônica exposta durante sua ida à Câmara de Deputados, no último dia 21 por Reprodução
Na saída da Câmara, Bolsonaro mostrou tornozeleira eletrônica por Wilton Júnior/ Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica  por Reprodução/ CNN
Ele também foi fotografado ao lado da família usando a tornozeleira eletrônica por Reprodução
Bolsonaro passou a usar tornozeleira após decisão do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes por Wilson Junior/Estadão Conteúdo
1 de 8
Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram

Em sua publicação, escreveu: "A mensagem se torna explícita e brutal. O recado, na percepção de quem tem capacidade de enxergar as engrenagens, é o mesmo, só que agora mais enfático: transfira seu capital, abra mão da sua força ou morrerá sozinho, jogado numa cela."

O vereador afirmou que o pai estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

