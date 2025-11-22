Carlos Bolsonaro diz que prisão preventiva do pai foi 'ainda mais humilhante'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:02
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou mensagem nas redes sociais neste sábado (22) em que afirma que o recado dirigido ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é "transfira seu capital, abra mão da sua força ou morrerá sozinho, jogado numa cela".
Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã de hoje depois de tentar, segundo investigadores, romper a tornozeleira eletrônica. Carlos Bolsonaro classificou a prisão preventiva como "ainda mais humilhante".
Veja registros de Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica
Em sua publicação, escreveu: "A mensagem se torna explícita e brutal. O recado, na percepção de quem tem capacidade de enxergar as engrenagens, é o mesmo, só que agora mais enfático: transfira seu capital, abra mão da sua força ou morrerá sozinho, jogado numa cela."
O vereador afirmou que o pai estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto.