Carlos Bolsonaro diz que prisão preventiva do pai foi 'ainda mais humilhante'

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã de hoje

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:02

Carlos e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou mensagem nas redes sociais neste sábado (22) em que afirma que o recado dirigido ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é "transfira seu capital, abra mão da sua força ou morrerá sozinho, jogado numa cela".

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã de hoje depois de tentar, segundo investigadores, romper a tornozeleira eletrônica. Carlos Bolsonaro classificou a prisão preventiva como "ainda mais humilhante".

Em sua publicação, escreveu: "A mensagem se torna explícita e brutal. O recado, na percepção de quem tem capacidade de enxergar as engrenagens, é o mesmo, só que agora mais enfático: transfira seu capital, abra mão da sua força ou morrerá sozinho, jogado numa cela."

Na leitura de muitos, toda essa orquestra foi montada para conduzir Jair Bolsonaro ao ponto que o sistema considera o limite aceitável. Primeiro tentaram empurrá-lo para uma prisão domiciliar: uma forma silenciosa de neutralização que, se funcionasse, permitiria transferir sua… pic.twitter.com/XsHNkKZ5Ma — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 22, 2025