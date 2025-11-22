BRASIL

Quais são os 10 problemas de saúde de Bolsonaro, segundo a defesa do ex-presidente

Documento foi enviado ao STF antes do mandado de prisão deste sábado (22)

Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:41

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

Antes que Jair Bolsonaro (PL) tivesse a prisão preventiva cumprida na manhã deste sábado (22), a defesa do ex-presidente enviou um documento ao Supremo Tribunal Federal (STF) listando ao menos dez problemas de saúde dele. O relatório médico tentava sustentar o pedido de que o ex-presidente cumprisse prisão domiciliar após a condenação.

No documento, os médicos Claudio Birolini e Leandro Santini Echenique, afirmam que o quadro clínico de Jair Bolsonaro exige “monitoramento contínuo”, infraestrutura médica regular e possibilidade de atendimento hospitalar imediato, sob risco de agravamento. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Ao menos sete exames de saúde do ex-presidente foram anexados ao relatório médico. Cirurgias às quais Bolsonaro foi submetido também são citadas no documento. As condições de saúde listadas são:

Doença do refluxo gastroesofágico com esofagite

Oclusão e estenose de carótidas

Doença aterosclerótica do coração

Hipertensão essencial

Anemia por deficiência de ferro

Soluços incoercíveis

Neoplasia maligna de pele

Apneia do sono

Hérnia inguinal com possibilidade de cirurgia

Pneumonia bacteriana recorrente



O recurso foi apresentado antes da prisão preventiva e às vésperas da fase decisiva do processo. Na última terça-feira (18), foi publicado o acórdão que rejeitou o último recurso de Bolsonaro no julgamento da ação penal.

Prisão

A ordem de prisão preventiva contra Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste sábado (22). O motivo apontado na decisão é a convocação de uma vigília de apoiadores, liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em frente à residência do ex-presidente em Brasília. Bolsonaro também teria tentado remover a tornozeleira eletrônica e tinha risco de fuga, na avaliação do ministro.

Moraes justificou a medida com base no “risco para a vida de terceiros e para a própria integridade” de Bolsonaro, caso a manifestação escalasse. A prisão preventiva ainda não representa o cumprimento da pena imposta a ele - a decisão é cautelar, para garantir a ordem pública.