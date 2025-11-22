Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Climão pós-COP30: Lula se reencontra com chanceler alemão após fala polêmica sobre Belém

Presidente brasileiro convidou Merz para realizar uma visita de Estado ao Brasil

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 16:51

Lula se reencontra com chanceler alemão após fala polêmica sobre Belém Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu neste sábado (22) com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, durante a cúpula do G20 em Joanesburgo, na África do Sul. Segundo ele, Merz o convidou para ir a Hanover em abril do próximo ano para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, evento no qual o Brasil será país parceiro.

O encontro entre os dois líderes ocorre poucos dias após a polêmica gerada por declarações de Merz durante a COP30 em Belém, no Pará. Em discurso em Berlim após o evento climático, Merz disse que perguntou a jornalistas da sua delegação quem gostaria de permanecer em Belém, e que 'ninguém levantou a mão'. 

"Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse. A fala causou grande mal-estar durante o encontro no Pará.

Incêndio atingiu pavilhão da COP30

Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
Incêndios atingiram pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais

Em resposta, o presidente brasileiro rebateu dizendo que Merz deveria ter aproveitado mais a cultura e a culinária paraenses durante a visita ao Brasil. 

Leia mais

Imagem - Prefeitura de Salvador alfineta chanceler alemão após fala polêmica: “Esqueceu a educação na mala”

Prefeitura de Salvador alfineta chanceler alemão após fala polêmica: “Esqueceu a educação na mala”

Imagem - Lula rebate chanceler alemão após críticas a Belém: ‘Deveria ter ido a um boteco’

Lula rebate chanceler alemão após críticas a Belém: ‘Deveria ter ido a um boteco’

Imagem - Chanceler alemão gera polêmica ao chamar Alemanha de 'mais bonita' e criticar Belém

Chanceler alemão gera polêmica ao chamar Alemanha de 'mais bonita' e criticar Belém

Lula afirmou ainda que "Berlim não oferece 10% da qualidade" do Pará e de Belém. "[Merz], na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará", afirmou o petista

Ao comentar a fala pela primeira vez, na quarta (19), Merz disse apenas ter elogiado a Alemanha e não se desculpou pelo mal-estar.

"Eu disse que a Alemanha é um dos países mais belos do mundo, e o presidente Lula provavelmente concordará com isso", ironizou o líder alemão ao ser questionado sobre a polêmica. Ele disse que esperava encontrar com Lula na África do Sul 'sem constrangimentos'.

No encontro deste sábado, Lula disse que Merz reafirmou apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), lançado durante a COP30, em Belém. Ele destacou um investimento de 1 bilhão de euros no fundo.

Os dois líderes também concordaram em fortalecer a cooperação bilateral em diversas frentes, comercial, social, cultural e tecnológica, ressaltando os laços históricos que unem os dois países desde a migração alemã para o Brasil no século XIX. Além disso, comprometeram-se a continuar defendendo o multilateralismo e a relevância da Organização Mundial do Comércio.

Mais recentes

Imagem - Veja como ficou a tornozeleira de Bolsonaro após violação: 'Meti ferro quente'

Veja como ficou a tornozeleira de Bolsonaro após violação: 'Meti ferro quente'
Imagem - Ronaldo Caiado diz que Brasil terá resposta da prisão de Bolsonaro nas urnas

Ronaldo Caiado diz que Brasil terá resposta da prisão de Bolsonaro nas urnas
Imagem - Quais são os 10 problemas de saúde de Bolsonaro, segundo a defesa do ex-presidente

Quais são os 10 problemas de saúde de Bolsonaro, segundo a defesa do ex-presidente

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
01

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
02

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã
03

Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã

Imagem - Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória
04

Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória