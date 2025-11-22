BELÉM X BERLIM

Climão pós-COP30: Lula se reencontra com chanceler alemão após fala polêmica sobre Belém

Presidente brasileiro convidou Merz para realizar uma visita de Estado ao Brasil

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 16:51

Lula se reencontra com chanceler alemão após fala polêmica sobre Belém Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu neste sábado (22) com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, durante a cúpula do G20 em Joanesburgo, na África do Sul. Segundo ele, Merz o convidou para ir a Hanover em abril do próximo ano para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, evento no qual o Brasil será país parceiro.

O encontro entre os dois líderes ocorre poucos dias após a polêmica gerada por declarações de Merz durante a COP30 em Belém, no Pará. Em discurso em Berlim após o evento climático, Merz disse que perguntou a jornalistas da sua delegação quem gostaria de permanecer em Belém, e que 'ninguém levantou a mão'.

"Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse. A fala causou grande mal-estar durante o encontro no Pará.

Incêndio atingiu pavilhão da COP30 1 de 5

Em resposta, o presidente brasileiro rebateu dizendo que Merz deveria ter aproveitado mais a cultura e a culinária paraenses durante a visita ao Brasil.

Lula afirmou ainda que "Berlim não oferece 10% da qualidade" do Pará e de Belém. "[Merz], na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará", afirmou o petista

Ao comentar a fala pela primeira vez, na quarta (19), Merz disse apenas ter elogiado a Alemanha e não se desculpou pelo mal-estar.

"Eu disse que a Alemanha é um dos países mais belos do mundo, e o presidente Lula provavelmente concordará com isso", ironizou o líder alemão ao ser questionado sobre a polêmica. Ele disse que esperava encontrar com Lula na África do Sul 'sem constrangimentos'.

No encontro deste sábado, Lula disse que Merz reafirmou apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), lançado durante a COP30, em Belém. Ele destacou um investimento de 1 bilhão de euros no fundo.