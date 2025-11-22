Climão pós-COP30: Lula se reencontra com chanceler alemão após fala polêmica sobre Belém

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 16:51
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu neste sábado (22) com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, durante a cúpula do G20 em Joanesburgo, na África do Sul. Segundo ele, Merz o convidou para ir a Hanover em abril do próximo ano para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, evento no qual o Brasil será país parceiro.
O encontro entre os dois líderes ocorre poucos dias após a polêmica gerada por declarações de Merz durante a COP30 em Belém, no Pará. Em discurso em Berlim após o evento climático, Merz disse que perguntou a jornalistas da sua delegação quem gostaria de permanecer em Belém, e que 'ninguém levantou a mão'.
"Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse. A fala causou grande mal-estar durante o encontro no Pará.
Incêndio atingiu pavilhão da COP30
Em resposta, o presidente brasileiro rebateu dizendo que Merz deveria ter aproveitado mais a cultura e a culinária paraenses durante a visita ao Brasil.
Lula afirmou ainda que "Berlim não oferece 10% da qualidade" do Pará e de Belém. "[Merz], na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará", afirmou o petista
Ao comentar a fala pela primeira vez, na quarta (19), Merz disse apenas ter elogiado a Alemanha e não se desculpou pelo mal-estar.
"Eu disse que a Alemanha é um dos países mais belos do mundo, e o presidente Lula provavelmente concordará com isso", ironizou o líder alemão ao ser questionado sobre a polêmica. Ele disse que esperava encontrar com Lula na África do Sul 'sem constrangimentos'.
No encontro deste sábado, Lula disse que Merz reafirmou apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), lançado durante a COP30, em Belém. Ele destacou um investimento de 1 bilhão de euros no fundo.
Os dois líderes também concordaram em fortalecer a cooperação bilateral em diversas frentes, comercial, social, cultural e tecnológica, ressaltando os laços históricos que unem os dois países desde a migração alemã para o Brasil no século XIX. Além disso, comprometeram-se a continuar defendendo o multilateralismo e a relevância da Organização Mundial do Comércio.