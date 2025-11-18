Acesse sua conta
Chanceler alemão gera polêmica ao chamar Alemanha de 'mais bonita' e criticar Belém

Fala desagradou e prefeito de Belém reagiu com ironia sobre a Amazônia

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:28

Friedrich Merz
Crédito: Reproduçaõ

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), respondeu com veemência às declarações do chanceler alemão, Friedrich Merz, que lidera o governo da Alemanha, qualificando-as como "infeliz, arrogante e preconceituosa". A réplica foi publicada nas redes sociais do gestor paraense nesta segunda-feira (17).

A crítica do prefeito foi direcionada aos comentários feitos por Merz durante o Congresso Alemão do Comércio, no dia 13 de novembro. Na ocasião, o líder alemão referiu-se à Alemanha como um dos "países mais bonitos do mundo" e narrou um episódio envolvendo jornalistas que o acompanharam na COP30, no Pará. Merz contou que, ao perguntar quem gostaria de ficar em Belém, "ninguém levantou a mão" e que todos ficaram "contentes por termos retornado à Alemanha (...), especialmente daquele lugar onde estávamos".

Normando contra-argumentou que a percepção do chanceler não reflete a imagem que a cidade tem projetado. "Por onde a gente anda, (tem) muita gente encantada com Belém, com as suas belezas naturais, com a sua gastronomia e com a sua história", defendeu. Com ironia, ele completou: "A Amazônia, embaixador, caso o senhor não saiba, ajudou o mundo inteiro a respirar". O prefeito encerrou sua mensagem destacando que o povo da região oferece "o que existe de melhor: o nosso calor humano, o nosso acolhimento e o nosso amor".

O discurso original de Merz, que foi transcrito e disponibilizado pelo governo alemão, tinha como foco pedir que o público valorizasse o ambiente comercial próspero e livre do seu país, segundo a emissora internacional Deutsche Welle (DW).

Anúncio de contribuição financeira

O contexto da visita do chanceler a Belém foi a Cúpula dos Líderes, onde manteve um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante coletiva de imprensa, Merz anunciou a adesão da Alemanha ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). "Vamos contribuir com quantia considerável", declarou o líder, sem, no entanto, divulgar o valor específico da contribuição.

Este fundo é uma das principais iniciativas do governo brasileiro para captar financiamentos destinados ao combate das mudanças climáticas. Seu lançamento oficial ocorreu recentemente, e as projeções do governo apontam que, a longo prazo, o TFFF poderá acumular até US$ 125 bilhões.

