ACIDENTE

Motorista sem CNH que atropelou agente federal na Pituba se entrega à polícia

Suspeito teve a prisão preventiva decretada no último dia 14

Yan Inácio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:19

Marta Maria dos Santos Crédito: Reprodução

O motorista suspeito de atropelar a policial rodoviária federal Marta Maria dos Santos, de 60 anos, se entregou à polícia na manhã da segunda-feira (17). O caso, inicialmente registrado como lesão corporal culposa no trânsito, passou a ser investigado como homicídio doloso após a morte da vítima no dia 16 de outubro.

A prisão preventiva do suspeito foi decretada pela Justiça na sexta-feira (14), após a 16ª Delegacia Territorial da Pituba concluir o inquérito. O investigado realizou os exames legais e está a disposição da Justiça. O atropelamento ocorreu no dia 6 de outubro, quando Marta treinava para uma corrida. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro em alta velocidade na contramão atingindo a corredora.

O motorista, identificado como João Victor Santos, de 20 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não prestou socorro à vítima. Ele se apresentou à polícia após o acidente, foi ouvido e liberado. Segundo o advogado Fernando Santos, que representa a família, o suspeito ainda tentou adulterar o carro em uma oficina após o atropelamento.

“Houve o atropelo, sem qualquer espécie de socorro, e, posteriormente, houve uma orientação para que um terceiro alterasse o estado em que o carro se encontrava”, disse, na ocasião. Marta ficou internada no Hospital Geral do Estado (HGE) por dez dias e teve a morte encefálica confirmada no dia 16.

PRF aposentada é atropelada em Salvador 1 de 5