Motorista sem CNH que atropelou agente federal na Pituba se entrega à polícia

Suspeito teve a prisão preventiva decretada no último dia 14

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:19

Marta Maria dos Santos
Marta Maria dos Santos Crédito: Reprodução

O motorista suspeito de atropelar a policial rodoviária federal Marta Maria dos Santos, de 60 anos, se entregou à polícia na manhã da segunda-feira (17). O caso, inicialmente registrado como lesão corporal culposa no trânsito, passou a ser investigado como homicídio doloso após a morte da vítima no dia 16 de outubro.

A prisão preventiva do suspeito foi decretada pela Justiça na sexta-feira (14), após a 16ª Delegacia Territorial da Pituba concluir o inquérito. O investigado realizou os exames legais e está a disposição da Justiça. O atropelamento ocorreu no dia 6 de outubro, quando Marta treinava para uma corrida. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro em alta velocidade na contramão atingindo a corredora.

O motorista, identificado como João Victor Santos, de 20 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não prestou socorro à vítima. Ele se apresentou à polícia após o acidente, foi ouvido e liberado. Segundo o advogado Fernando Santos, que representa a família, o suspeito ainda tentou adulterar o carro em uma oficina após o atropelamento.

“Houve o atropelo, sem qualquer espécie de socorro, e, posteriormente, houve uma orientação para que um terceiro alterasse o estado em que o carro se encontrava”, disse, na ocasião. Marta ficou internada no Hospital Geral do Estado (HGE) por dez dias e teve a morte encefálica confirmada no dia 16.

PRF aposentada é atropelada em Salvador

Carro atropelou Marta Maria dos Santos
Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução
Marta Maria dos Santos
Marta Maria dos Santos por Reprodução
Pedido de doação de sangue
1 de 5
Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução

Marta deixou irmãos e uma trajetória marcada pelo trabalho na Polícia Rodoviária Federal, onde chegou a presidir o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia. Além da carreira, era apaixonada por esportes e se preparava para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no fim do ano.

