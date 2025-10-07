Vídeo mostra momento em que agente federal é atropelada por carro na contramão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:49
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, é atropelada por um carro que trafegava na contramão no bairro da Pituba, em Salvador. O veículo aparentava estar em alta velocidade quando atingiu a corredora. O motorista fugiu sem prestar socorro, e até o momento não foi identificado.
O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (6), enquanto ela treinava para uma corrida. O veículo envolvido no caso foi localizado e apreendido ontem. A 16ª Delegacia Territorial (Pituba) conduz as investigações. Marta está internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE). Uma campanha nas redes sociais pede doações de sangue para a mulher. As doações podem ser feitas no Hemoba.
A aposentada, que já presidiu o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia, é corredora amadora e estava se preparando também para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano.
PRF aposentada é atropelada em Salvador
Outro caso
O caso reacende o alerta sobre a segurança de corredores nas vias da capital baiana. Em agosto, o atleta amador Emerson Pinheiro, de 29 anos, também foi atropelado na orla da Pituba, na Avenida Octávio Mangabeira. O motorista, Cleydson Cardoso Costa Filho, foi preso em flagrante.
Emerson, que treinava para uma maratona em Buenos Aires, teve a perna direita amputada e múltiplas fraturas na outra. Ele recebeu alta hospitalar quase um mês depois. Segundo o Ministério Público da Bahia, Cleydson dirigia “de maneira temerária”, sob efeito de álcool e em alta velocidade, o que fez o veículo invadir a calçada, atingir um poste e destruir uma barraca de acarajé.
Filho da vereadora Débora Santana (PDT), Cleydson foi exonerado do cargo de secretário parlamentar que ocupava na Assembleia Legislativa da Bahia após o acidente. Um mês depois, ele recebeu liberdade provisória concedida pela Justiça.