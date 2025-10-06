ASTROLOGIA

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela

Libra, Sagitário e Capricórnio podem enfrentar um início de semana mais pesado, com desafios emocionais e profissionais

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:50

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A semana promete ser intensa para alguns signos. A transição para a semana de 6 a 12 de outubro traz uma combinação de pressões, ajustes e testes de paciência. Segundo as previsões astrológicas, três signos em especial sentirão o peso das energias: Libra, Sagitário e Capricórnio. A recomendação é de cautela redobrada e equilíbrio emocional.

Libra: desafios na busca por equilíbrio

Mesmo com o Sol transitando em Libra, o signo pode sentir uma forte cobrança a partir desta segunda-feira. A busca por harmonia e diplomacia pode ser colocada à prova, especialmente em situações que exigem decisões firmes. O risco é deixar a necessidade de se impor soar como agressividade. No campo financeiro e nas parcerias, é hora de agir com objetividade e evitar promessas difíceis de cumprir.

Sagitário: sensação de cansaço e necessidade de recolhimento

Os sagitarianos podem sentir o peso da rotina e um certo desânimo no início da semana. O excesso de demandas tende a afetar a energia e até o humor. Tensões no ambiente de trabalho pedem paciência e moderação nas palavras. É um bom momento para cuidar do corpo, descansar e se afastar de disputas desnecessárias. Silêncio e introspecção serão grandes aliados.

Capricórnio: pressão profissional e desgaste emocional

Os capricornianos podem começar a semana com responsabilidades acima do normal. Questões de carreira e decisões ligadas a projetos podem gerar tensão e insegurança. O emocional também pode oscilar, pedindo atenção especial a vínculos pessoais e familiares. Evite agir no impulso, especialmente em acordos e negociações. Clareza e maturidade serão essenciais para atravessar o período com equilíbrio.

