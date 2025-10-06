Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:50
A semana promete ser intensa para alguns signos. A transição para a semana de 6 a 12 de outubro traz uma combinação de pressões, ajustes e testes de paciência. Segundo as previsões astrológicas, três signos em especial sentirão o peso das energias: Libra, Sagitário e Capricórnio. A recomendação é de cautela redobrada e equilíbrio emocional.
Libra: desafios na busca por equilíbrio
Mesmo com o Sol transitando em Libra, o signo pode sentir uma forte cobrança a partir desta segunda-feira. A busca por harmonia e diplomacia pode ser colocada à prova, especialmente em situações que exigem decisões firmes. O risco é deixar a necessidade de se impor soar como agressividade. No campo financeiro e nas parcerias, é hora de agir com objetividade e evitar promessas difíceis de cumprir.
Sagitário: sensação de cansaço e necessidade de recolhimento
Os sagitarianos podem sentir o peso da rotina e um certo desânimo no início da semana. O excesso de demandas tende a afetar a energia e até o humor. Tensões no ambiente de trabalho pedem paciência e moderação nas palavras. É um bom momento para cuidar do corpo, descansar e se afastar de disputas desnecessárias. Silêncio e introspecção serão grandes aliados.
Capricórnio: pressão profissional e desgaste emocional
Os capricornianos podem começar a semana com responsabilidades acima do normal. Questões de carreira e decisões ligadas a projetos podem gerar tensão e insegurança. O emocional também pode oscilar, pedindo atenção especial a vínculos pessoais e familiares. Evite agir no impulso, especialmente em acordos e negociações. Clareza e maturidade serão essenciais para atravessar o período com equilíbrio.
Alerta geral
A entrada de Mercúrio em Escorpião nesta segunda-feira intensifica o poder das palavras e das conversas. É um momento de comunicação profunda, mas também de riscos de mal-entendidos. O conselho é respirar antes de responder, evitar críticas excessivas e manter a calma em situações tensas. A semana começa exigindo inteligência emocional e escolhas conscientes.