Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela

Libra, Sagitário e Capricórnio podem enfrentar um início de semana mais pesado, com desafios emocionais e profissionais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:50

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A semana promete ser intensa para alguns signos. A transição para a semana de 6 a 12 de outubro traz uma combinação de pressões, ajustes e testes de paciência. Segundo as previsões astrológicas, três signos em especial sentirão o peso das energias: Libra, Sagitário e Capricórnio. A recomendação é de cautela redobrada e equilíbrio emocional.

Leia mais

Imagem - Parque da Nasa e vila dos dinossauros: conheça 5 hotéis com atrações inovadoras para crianças

Parque da Nasa e vila dos dinossauros: conheça 5 hotéis com atrações inovadoras para crianças

Imagem - Superlua promete espetáculo no céu e emoções intensas para Áries e outros signos; veja horário do fenômeno

Superlua promete espetáculo no céu e emoções intensas para Áries e outros signos; veja horário do fenômeno

Imagem - Anjo da Guarda alerta: 2 signos podem entrar em conflito, enquanto Peixes sente o peso das emoções neste 6 de outubro

Anjo da Guarda alerta: 2 signos podem entrar em conflito, enquanto Peixes sente o peso das emoções neste 6 de outubro

Libra: desafios na busca por equilíbrio

Mesmo com o Sol transitando em Libra, o signo pode sentir uma forte cobrança a partir desta segunda-feira. A busca por harmonia e diplomacia pode ser colocada à prova, especialmente em situações que exigem decisões firmes. O risco é deixar a necessidade de se impor soar como agressividade. No campo financeiro e nas parcerias, é hora de agir com objetividade e evitar promessas difíceis de cumprir.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Sagitário: sensação de cansaço e necessidade de recolhimento

Os sagitarianos podem sentir o peso da rotina e um certo desânimo no início da semana. O excesso de demandas tende a afetar a energia e até o humor. Tensões no ambiente de trabalho pedem paciência e moderação nas palavras. É um bom momento para cuidar do corpo, descansar e se afastar de disputas desnecessárias. Silêncio e introspecção serão grandes aliados.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Capricórnio: pressão profissional e desgaste emocional

Os capricornianos podem começar a semana com responsabilidades acima do normal. Questões de carreira e decisões ligadas a projetos podem gerar tensão e insegurança. O emocional também pode oscilar, pedindo atenção especial a vínculos pessoais e familiares. Evite agir no impulso, especialmente em acordos e negociações. Clareza e maturidade serão essenciais para atravessar o período com equilíbrio.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Alerta geral

A entrada de Mercúrio em Escorpião nesta segunda-feira intensifica o poder das palavras e das conversas. É um momento de comunicação profunda, mas também de riscos de mal-entendidos. O conselho é respirar antes de responder, evitar críticas excessivas e manter a calma em situações tensas. A semana começa exigindo inteligência emocional e escolhas conscientes.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Telespectadores pedem expulsão de ator baiano Fernando Sampaio após bate boca com Gaby Spanic: ‘só se mete com mulheres’

Telespectadores pedem expulsão de ator baiano Fernando Sampaio após bate boca com Gaby Spanic: ‘só se mete com mulheres’
Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
Imagem - Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga detona Manuela Dias, após rumo de ‘Vale Tudo’: ‘faltou talento’

Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga detona Manuela Dias, após rumo de ‘Vale Tudo’: ‘faltou talento’

MAIS LIDAS

Imagem - Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul
01

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil
02

Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Imagem - Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos
03

Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Imagem - Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer
04

Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer