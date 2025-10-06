Acesse sua conta
Anjo da Guarda alerta: 2 signos podem entrar em conflito, enquanto Peixes sente o peso das emoções neste 6 de outubro

Mensagens espirituais indicam tensão entre dois signos de temperamento forte e pedem cautela a Peixes para não absorver dores alheias

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 00:01

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

O Anjo da Guarda envia recados intensos neste dia 6. O céu astrológico marca um clima de tensão, especialmente entre Áries e Escorpião, signos que podem se chocar pela forma direta e intensa com que vivem seus sentimentos. A espiritualidade pede controle emocional para evitar desgastes. Já Peixes, de sensibilidade aflorada, deve redobrar o cuidado para não se deixar levar pela energia dos outros. Essas são as previsões dos principais portais de astrologia.

Áries

O recado do anjo para Áries é de prudência. O impulso para reagir rapidamente pode acender discussões desnecessárias, sobretudo com pessoas igualmente intensas. O alerta é respirar antes de responder e não deixar que o orgulho conduza suas atitudes. A espiritualidade pede calma e discernimento, lembrando que nem toda batalha precisa ser travada.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução

Escorpião

Para Escorpião, o anjo reforça a importância de transformar intensidade em sabedoria. O risco é alimentar ressentimentos ou provocar embates diretos com quem desafia sua autoridade. O recado espiritual é claro: silêncio e autocontrole serão suas melhores armas. A energia pede canalizar força para construção, não para destruição.

Características de Escorpião

Peixes

Com os dois signos em possível choque, Peixes tende a sentir ainda mais o peso do ambiente. A sensibilidade pisciana pode absorver tensões externas e trazer exaustão emocional. O Anjo da Guarda aconselha criar limites claros, proteger sua energia e se conectar com atividades que tragam paz e leveza. O desafio é não carregar dores que não pertencem a você.

Características de Peixes

