OPORTUNIDADE

Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil

Inscrições começaram às 16h desta quarta-feira (19)

Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:03

Censo do IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

As inscrições para o concurso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estão abertas desde as 16h da quarta-feira (19) e ficam abertas até 23h59 de 11 de dezembro. Ao todo, são 9.590 vagas temporárias para candidatos com nível médio.

O total de oportunidades para a Bahia é de 505 vagas. O cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento reúne 440 vagas. A remuneração é de R$ 2.676,24. Já o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade oferece 65 vagas, com salário de R$ 3.379,00. Em ambos os casos, há vagas para ampla concorrência, pessoas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As inscrições podem ser feitas mediante pagamento de taxa de R$ 38,50, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do certame. As provas estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril do mesmo ano.

Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por até três anos. Segundo o IBGE, este é o maior processo seletivo temporário já realizado pelo órgão.