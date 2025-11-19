EDITAL PUBLICADO

IBGE abre concurso público com mais de 9 mil vagas para nível médio; saiba mais

Inscrições abrem às 16h desta quarta-feira (19)

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 06:52

IBGE anuncia concurso Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (19), o edital do novo concurso público que vai oferecer 9.590 vagas temporárias para candidatos com nível médio. A Fundação Getulio Vargas (FGV) será responsável pela organização do certame.

As inscrições ficam abertas das 16h de hoje (19) até 23h59 de 11 de dezembro, mediante pagamento de taxa de R$ 38,50. As provas estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril do mesmo ano.

Vagas, remuneração e benefícios do concurso do IBGE 1 de 6

As oportunidades são para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade, que vão atuar na execução de pesquisas estatísticas em todo o território nacional.

O cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento reúne 8.480 vagas. A remuneração é de R$ 2.676,24. Já o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade oferece 1.110 vagas, com salário de R$ 3.379,00. Em ambos os casos, há vagas para ampla concorrência, pessoas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Trabalhadores do IBGE 1 de 7

Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por até três anos. Segundo o IBGE, este é o maior processo seletivo temporário já realizado pelo órgão.