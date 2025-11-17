EMPREGO

Prefeitura baiana abre concurso com 370 vagas e salários de até R$ 3,7 mil

Vagas são para nível fundamental, médio/técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:33

Taperoá Crédito: Matheus Landim/GOVBA

A Prefeitura de Taperoá, no interior da Bahia, publicou edital com 370 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.700, a depender do cargo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 7 de dezembro, no site da banca Concepção. As taxas custam entre R$ 50 e R$ 100, com pedidos de isenção permitidos nos dias 18 e 19 de novembro. As provas objetivas estão marcadas para 21 de dezembro.

Vagas por nível

Fundamental

Entre as 50 vagas para Agente de Portaria e 100 para Agente de Serviços Gerais, o edital também prevê oportunidades para Merendeira (25), Coveiro (3) e Mecânico de Máquinas Pesadas (1), com remuneração de até R$ 3.700 para esse último cargo.

Médio/Técnico

Há vagas para Técnico Agrícola (4), Técnico de Enfermagem (8), Agente Administrativo (50), Guarda Municipal (5), Fiscal Ambiental (1) e Fiscal de Tributos (2), com salários entre R$ 1.518 e R$ 1.800.

Superior

As funções incluem Enfermeiro (4), Assistente Social (5), Nutricionista (3), Psicólogo (3), Psicopedagogo (6), Fisioterapeuta (2), Auditor Fiscal (1) — com salário de R$ 3.700 — e diversos cargos de Professor I e II, cuja remuneração é de R$ 2.433,88.

Etapas do concurso

De acordo com o edital, os candidatos passarão por diferentes fases, conforme o cargo:

Prova objetiva (todos os cargos)

Prova discursiva (nível superior)

Avaliação de habilidades e perfil

Avaliação didática (para professores)

Prova de títulos

Avaliação prática (Serviços Gerais, Coveiro e Mecânico)