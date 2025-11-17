Acesse sua conta
Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

Em todo o Brasil, ao menos cinco concursos públicos estão com inscrições abertas e edital publicado. São cerca de 1.108 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2,3 mil a R$ 21 mil, para jornadas que vão de 25 a 40 horas semanais. Confira oportunidades:

Prefeitura de Vitória do Mearim

A Prefeitura de Vitória do Mearim, no Maranhão, abriu 228 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 4,8 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec). A taxa de inscrição varia entre R$ 75 e R$ 110, conforme o edital.

Vagas do concurso da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
1 de 9
Veja vagas por Reprodução

Prefeitura de São José do Rio Preto

A Prefeitura de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, abriu 506 vagas imediatas e cadastro de reserva para os níveis médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 21.635,12, somando salário base de R$ 16.232,76 e gratificação de R$ 5.402,36. As inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira (17), exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa de inscrição varia entre R$ 67,90 e R$ 112, conforme o edital.

Vagas e salários foram divulgados

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 9
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Prefeitura de Castro

A Prefeitura de Castro, no estado do Paraná, abriu 94 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 7.440,23 e jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Unifil. A taxa de inscrição varia entre R$ 30 e R$ 100, conforme o edital.

Prefeitura de Castro (PR)

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 5
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, em São Paulo, abriu 267 vagas para os níveis médio e superior, em concurso público. Os salários variam de R$ 2,5 mil e R$ 7,7 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Assessoria Pública e Projetos Municipais (RBO). A taxa de inscrição varia entre R$ 59 e R$ 75, conforme o edital. As provas estão previstas para 14 e 21 de dezembro, e o concurso tem validade de até dois anos, prorrogável a critério da administração.

Concurso de Educação de Cotia

Concurso de Educação de Cotia por Reprodução
Concurso de Educação de Cotia por Reprodução
Concurso de Educação de Cotia por Reprodução
Concurso de Educação de Cotia por Reprodução
1 de 4
Concurso de Educação de Cotia por Reprodução

Prefeitura de São José do Cedro

A Prefeitura de São José do Cedro, no estado de Santa Catarina, abriu 13 vagas para os níveis médio e superior, em concurso público. Os salários variam de R$ 2,3 mil a R$ 7,1 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). A taxa de inscrição varia entre R$ 120 e R$ 150, conforme o edital. As provas estão previstas para 21 de dezembro, e o concurso tem validade de até dois anos, prorrogável a critério da administração.

Veja vagas disponíveis no concurso da prefeitura de São José do Cedro

Veja as vagas por Reprodução
Veja as vagas por Reprodução
Veja as vagas por Reprodução
Veja as vagas por Reprodução
1 de 4
Veja as vagas por Reprodução

Tags:

Vagas Concurso Concursos Concurso Público Concurso Públicovagas

