OPORTUNIDADE

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Em todo o Brasil, ao menos cinco concursos públicos estão com inscrições abertas e edital publicado. São cerca de 1.108 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2,3 mil a R$ 21 mil, para jornadas que vão de 25 a 40 horas semanais. Confira oportunidades:

Prefeitura de Vitória do Mearim

A Prefeitura de Vitória do Mearim, no Maranhão, abriu 228 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 4,8 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec). A taxa de inscrição varia entre R$ 75 e R$ 110, conforme o edital.

Prefeitura de São José do Rio Preto

A Prefeitura de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, abriu 506 vagas imediatas e cadastro de reserva para os níveis médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 21.635,12, somando salário base de R$ 16.232,76 e gratificação de R$ 5.402,36. As inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira (17), exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa de inscrição varia entre R$ 67,90 e R$ 112, conforme o edital.

Prefeitura de Castro

A Prefeitura de Castro, no estado do Paraná, abriu 94 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 7.440,23 e jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Unifil. A taxa de inscrição varia entre R$ 30 e R$ 100, conforme o edital.

Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, em São Paulo, abriu 267 vagas para os níveis médio e superior, em concurso público. Os salários variam de R$ 2,5 mil e R$ 7,7 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Assessoria Pública e Projetos Municipais (RBO). A taxa de inscrição varia entre R$ 59 e R$ 75, conforme o edital. As provas estão previstas para 14 e 21 de dezembro, e o concurso tem validade de até dois anos, prorrogável a critério da administração.

Prefeitura de São José do Cedro

A Prefeitura de São José do Cedro, no estado de Santa Catarina, abriu 13 vagas para os níveis médio e superior, em concurso público. Os salários variam de R$ 2,3 mil a R$ 7,1 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). A taxa de inscrição varia entre R$ 120 e R$ 150, conforme o edital. As provas estão previstas para 21 de dezembro, e o concurso tem validade de até dois anos, prorrogável a critério da administração.