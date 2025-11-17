Acesse sua conta
Mais de 300 vagas e salários de até R$ 4,8 mil: inscrições para concurso público terminam nesta segunda (17)

Há oportunidades para professores, psicopedagogos, agentes de saúde e guarda municipais

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:01

Concurso público está aberto em prefeitura
Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, terminam nesta segunda-feira (17). O certame tem mais de 300 vagas imediatas e cadastro reserva para professores, psicopedagogos, agentes de saúde e guarda municipais, com salários de até R$ 4,8 mil. 

Vagas

Vagas do concurso público de Maranguape

Como se inscrever

O valor das inscrições é de R$ 195. Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, organizador do certame.

Prazo de validade

O prazo de validade do concurso será de dois anos contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo, conforme o artigo 37, inciso III da Constituição Federal.

Etapas do concurso

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

Prova Discursiva de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos com caráter classificatório.

Reserva de vagas

Das vagas, 5% são reservadas para Pessoas com Deficiência, e 20% para candidatos negros.

