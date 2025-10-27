OPORTUNIDADE

Capital do abraço: inscrições para concurso com salários de até R$ 12 mil terminam nesta segunda (27)

Cargos temporários são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Águas Frias, no oeste de Santa Catarina, terminam nesta segunda-feira (27). As vagas são para a formação de cadastro reserva em cargos temporários de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os contratados terão remuneração mensal entre R$ 1,5 mil e R$ 12 mil.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela pelo site da Wisdom, organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, com isenção total para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), doadores de sangue ou medula, voluntários da Justiça Eleitoral ou tribunal do júri.

Veja vagas do concurso da capital do abraço 1 de 5

Os contratados poderão atuar em jornadas de 10 a 40 horas semanais. O concurso terá validade de 24 meses, a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período conforme interesse da administração municipal.