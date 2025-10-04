Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 419 vagas e salários de até R$ 4,7 mil

Inscrições podem ser feitas até 6 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 13:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Morrinhos, município localizado no interior do Ceará, abriu inscrições para um concurso público com 419 vagas e salários de até R$ 4,7 mil. As inscrições podem ser feitas até 6 de outubro, no site do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, indo de R$ 65 a R$ 140. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade.

O concurso está dividido em três editais. O edital 001/2025 oferece 246 vagas para funções como Agente Administrativo, Enfermeiro, Psicólogo, Cirurgião-Dentista, Motorista, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Serviços Gerais. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.750,00, com carga horária semanal entre 20 e 40 horas.

O Edital 002/2025 oferece 160 vagas para atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais, com ênfase em Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática).

Já o edital 003/2025 tem 13 vagas para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. As oportunidades são de nível médio e podem exigir requisitos específicos. O salário oferecido é de R$ 3.036,00 para uma carga horária de 40 horas semanais.

