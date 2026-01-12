Acesse sua conta
Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou

Segundo ele, defesa fez novo pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:52

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Uma publicação feita por Carlos Bolsonaro (PL-RJ) neste domingo (11) chamou atenção nas redes sociais. O ex-vereador compartilhou uma imagem do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de cueca, e afirmou que o estado de saúde dele se agravou enquanto permanece sob custódia na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

De acordo com Carlos, o médico que acompanha Bolsonaro precisou ser chamado à unidade após crises persistentes de soluço evoluírem para um quadro de azia constante. O filho relata que a situação tem impedido o ex-presidente de se alimentar e dormir adequadamente, além de provocar vômitos frequentes.

Jair Bolsonaro segue preso

Bolsonaro de cueca, em foto postada pelo filho por Reprodução
Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Jair Bolsonaro por HUGO BARRETO/METRÓPOLES @hugobarretophoto
Jair Bolsonaro por Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela
Jair Bolsonaro por HUGO BARRETO/METRÓPOLES
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro está preso por Hugo Barreto/Metrópoles
eX-PRES por Wilton Júnior/Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro em frente por Reprodução
Jair Bolsonaro por Luis Nova/Metrópoles
Bolsonaro de cueca, em foto postada pelo filho

“A foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito, decorrentes das sequelas da facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL, partido historicamente alinhado à facção política de Lula”, escreveu Carlos na postagem.

Ainda segundo ele, o estado físico estaria acompanhado de um impacto emocional significativo. Carlos afirma que é “perceptível” o abalo psicológico do pai, agravado pelo fato de permanecer sozinho em uma cela individual, descrita por ele como solitária.

Novo pedido de prisão domiciliar

O ex-vereador também informou que a defesa de Jair Bolsonaro protocolou, neste fim de semana, mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento da publicação, segundo Carlos, o requerimento ainda não havia sido analisado pela Corte.

Leia mais

Imagem - Michelle fala em 'risco real de morte' e diz que Bolsonaro está com perda de equilíbrio

Michelle fala em 'risco real de morte' e diz que Bolsonaro está com perda de equilíbrio

Imagem - Lula veta integralmente PL que reduz penas de Bolsonaro e condenados por atos golpistas

Lula veta integralmente PL que reduz penas de Bolsonaro e condenados por atos golpistas

Imagem - PF diz que não pode resolver barulho do ar-condicionado na cela de Bolsonaro

PF diz que não pode resolver barulho do ar-condicionado na cela de Bolsonaro

Além de atualizar o quadro clínico do pai, Carlos Bolsonaro voltou a criticar as condenações impostas ao ex-presidente, que somam 27 anos de prisão. No texto divulgado, ele lista os crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado e contesta cada um deles, argumentando que o ex-presidente não estava no Brasil durante os atos de 8 de janeiro.

“Jair Bolsonaro estava em Orlando (EUA). Não se encontrava na Praça dos Três Poderes. Portanto, não destruiu absolutamente nada”, escreveu. Carlos também afirmou que não houve apreensão de armas nos episódios e que os eventos não configurariam tentativa de golpe, sustentando a tese de perseguição política.

“O que se observa é uma perseguição política escancarada, incompatível com o Estado de Direito”, concluiu.

Jair Bolsonaro

