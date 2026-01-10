Acesse sua conta
Michelle fala em 'risco real de morte' e diz que Bolsonaro está com perda de equilíbrio

Ex-primeira-dama afirma que regime de custódia fechado prejudica saúde do marido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17:46

Michelle e Jair Bolsonaro
Michelle e Jair Bolsonaro Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

Após uma queda dentro da cela em Brasília e a necessidade de atendimento médico, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a apresentar sinais de desequilíbrio ao ficar em pé, segundo relato da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A informação foi divulgada por ela na sexta-feira (9) e, de acordo com Michelle, teria sido repassada por um dos advogados que acompanham o caso.

Bolsonaro precisou ser avaliado na Superintendência da Polícia Federal (PF), na capital federal, após o episódio de queda ocorrido nesta semana. Conforme o registro médico, ele estava consciente, orientado, com sinais vitais estáveis e sem indícios de déficit neurológico. O documento aponta ainda leve desequilíbrio ao se levantar e pequenos ferimentos decorrentes da queda, além da recomendação de observação clínica.

Após a avaliação, houve autorização judicial para que Bolsonaro fosse transferido e realizasse exames fora da unidade. Médicos que acompanham o ex-presidente levantaram a hipótese de interação ou ajuste de dosagem de medicamentos como possível causa do quadro e classificaram o caso como traumatismo craniano leve, após exames e período de observação.

No desabafo, Michelle afirmou que a condição de saúde do marido estaria sendo agravada pelo regime de custódia. Segundo ela, houve mudança no procedimento de segurança após a troca da equipe responsável. De acordo com o relato, quando a custódia era feita pela PF, a porta da cela permanecia aberta; com a Polícia Penal Federal, o quarto passou a ficar trancado.

