SEGUE PRESO

Michelle fala em 'risco real de morte' e diz que Bolsonaro está com perda de equilíbrio

Ex-primeira-dama afirma que regime de custódia fechado prejudica saúde do marido

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17:46

Michelle e Jair Bolsonaro Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

Após uma queda dentro da cela em Brasília e a necessidade de atendimento médico, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a apresentar sinais de desequilíbrio ao ficar em pé, segundo relato da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A informação foi divulgada por ela na sexta-feira (9) e, de acordo com Michelle, teria sido repassada por um dos advogados que acompanham o caso.

Bolsonaro precisou ser avaliado na Superintendência da Polícia Federal (PF), na capital federal, após o episódio de queda ocorrido nesta semana. Conforme o registro médico, ele estava consciente, orientado, com sinais vitais estáveis e sem indícios de déficit neurológico. O documento aponta ainda leve desequilíbrio ao se levantar e pequenos ferimentos decorrentes da queda, além da recomendação de observação clínica.

Após a avaliação, houve autorização judicial para que Bolsonaro fosse transferido e realizasse exames fora da unidade. Médicos que acompanham o ex-presidente levantaram a hipótese de interação ou ajuste de dosagem de medicamentos como possível causa do quadro e classificaram o caso como traumatismo craniano leve, após exames e período de observação.

No desabafo, Michelle afirmou que a condição de saúde do marido estaria sendo agravada pelo regime de custódia. Segundo ela, houve mudança no procedimento de segurança após a troca da equipe responsável. De acordo com o relato, quando a custódia era feita pela PF, a porta da cela permanecia aberta; com a Polícia Penal Federal, o quarto passou a ficar trancado.

A ex-primeira-dama demonstrou preocupação com a possibilidade de uma nova queda sem que agentes percebam imediatamente. “Hoje soube, por meio do advogado, que Jair está com perda de equilíbrio ao se levantar, em decorrência dos medicamentos”, afirmou.