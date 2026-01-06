DF

Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle

Ex-presidente teria sofrido uma crise durante a madrugada em Brasília

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 12:24

Jair Bolsonaro está preso em Brasília Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (6) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu uma queda durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel enquanto dormia na sala de estado-maior da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses.

Segundo Michelle, Bolsonaro teve uma crise enquanto estava no quarto, caiu e só recebeu atendimento horas depois, quando agentes foram chamá-lo para a visita dela. "Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quatro permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delagado para saber como foram os primeiros socorros", escreveu nas redes sociais.

Bolsonaro toma queda em cela 1 de 6

O médico Claudio Birolini, responsável pelo acompanhamento clínico de Bolsonaro, informou à CNN Brasil que o ex-presidente está bem, mas passará por uma avaliação mais detalhada. À Gazeta do Povo, o profissional afirmou que Bolsonaro conversa normalmente e que a equipe médica avalia se será necessário levá-lo novamente ao hospital DF Star para a realização de exames complementares.

A Polícia Federal não comentou o caso até o momento.