Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle

Ex-presidente teria sofrido uma crise durante a madrugada em Brasília

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 12:24

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro está preso em Brasília Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (6) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu uma queda durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel enquanto dormia na sala de estado-maior da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses.

Segundo Michelle, Bolsonaro teve uma crise enquanto estava no quarto, caiu e só recebeu atendimento horas depois, quando agentes foram chamá-lo para a visita dela. "Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quatro permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delagado para saber como foram os primeiros socorros", escreveu nas redes sociais.

Bolsonaro toma queda em cela

Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução
Jair e Flávio Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Bolsonaro foi levado para hospital por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
1 de 6
Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução

O médico Claudio Birolini, responsável pelo acompanhamento clínico de Bolsonaro, informou à CNN Brasil que o ex-presidente está bem, mas passará por uma avaliação mais detalhada. À Gazeta do Povo, o profissional afirmou que Bolsonaro conversa normalmente e que a equipe médica avalia se será necessário levá-lo novamente ao hospital DF Star para a realização de exames complementares.

A Polícia Federal não comentou o caso até o momento.

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Bolsonaro admite ter utilizado ferro de solda para violar tornozeleira por Reprodução
1 de 9
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução

Jair Bolsonaro

