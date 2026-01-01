PRISÃO

Moraes nega domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF

Defesa do ex-presidente protocolou pedido no STF, na quarta-feira (31), após Bolsonaro realizar procedimentos médicos na última semana

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:50

Jair Bolsonaro Crédito: Vinícius Schmidt/Metrópoles

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, nesta quinta-feira (1º), o pedido da defesa de Jair Bolsonaro de prisão domiciliar humanitária após o ex-presidente deixar o Hospital DF Star, onde está internado desde a véspera do Natal. Na decisão, Moraes cita a ausência de requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar e o risco concreto de fuga.

