Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Zagueiro de 34 anos vai defender o Betim

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:37

Alan Santos em ação pelo Vitória
Alan Santos em ação pelo Vitória Crédito: Pietro Carpi/ECV

O zagueiro Alan Santos, capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B em 2022, foi anunciado como novo reforço do Betim para a temporada 2026. Aos 34 anos, o defensor chega para agregar experiência ao elenco mineiro, que após se manter na elite do Campeonato Mineiro e ser eliminado da Copa do Brasil, terá pela frente a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Natural de Salvador, Alan foi formado nas categorias de base do Vitória, mas não chegou a atuar profissionalmente pelo clube naquele momento. Ainda jovem, transferiu-se para o Santos, onde estreou como profissional em 2009. Permaneceu no Peixe até 2014 e, no ano seguinte, acertou com o Coritiba, clube pelo qual viveu um dos períodos mais estáveis da carreira, disputando 99 partidas ao longo de três temporadas.

Relembre a passagem de Alan Santos pelo Vitória

Alan Santos em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/ECV
Alan Santos em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/ECV
Alan Santos em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/ECV
Alan Santos em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/ECV
Alan Santos em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/ECV
Alan Santos em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/ECV
1 de 6
Alan Santos em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/ECV

Depois de deixar o Coxa, teve passagens pelo futebol do México e dos Emirados Árabes Unidos antes de retornar ao Brasil em 2019 para defender o Botafogo. Em 2020, transferiu-se para a Chapecoense.

O reencontro com o Vitória aconteceu em 2022, quando foi contratado para a disputa da Série C. Titular absoluto e capitão da equipe, formou dupla de zaga com Marco Antônio e foi peça fundamental na campanha que garantiu o acesso rubro-negro à Série B. Ao todo, disputou 25 partidas com a camisa do Leão naquela temporada.

Mesmo após o bom desempenho, não renovou contrato e seguiu para o Guarani em 2023, para a disputa da Série B. Em 2024, atuou pelo São Bernardo na Série C e, no ano seguinte, retornou ao Guarani, que havia sido rebaixado para a terceira divisão nacional.

Agora no Betim, Alan Santos se prepara para um novo desafio: disputar pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro, levando ao clube mineiro a bagagem de quem já vivenciou acessos e diferentes divisões do futebol nacional.

Vitória

