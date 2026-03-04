Acesse sua conta
Meia formado pelo Vitória lidera time para vaga na Série D: ‘Merecido demais’

Atleta de 26 ajudou o North chegar na final do Troféu Inconfidência

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:12

Gabriel Santiago em ação pelo Vitória
Gabriel Santiago em ação pelo Vitória Crédito: Pietro Carpi/ECV

O meia Gabriel Santiago, revelado pelo Vitória, celebrou a classificação do North para a final do Troféu Inconfidência após a vitória nos pênaltis por 4x3 sobre o Uberlândia. O resultado, além de garantir a equipe na decisão, assegurou a vaga na Série D de 2027.

Depois de um confronto equilibrado e intenso terminar sem gols no tempo regulamentar, a disputa foi para as penalidades. Com frieza e eficiência, o North confirmou o triunfo. Para Gabriel, o momento é de orgulho e reconhecimento pelo esforço coletivo.

“Foi um jogo muito difícil, decidido nos detalhes. Sabíamos da qualidade do Uberlândia e da pressão que seria, mas nosso grupo mostrou personalidade. Nos pênaltis, mantivemos a concentração e conseguimos essa vitória tão importante. Garantir a vaga na Série D de 2027 é algo enorme para o clube e para todos nós. Foi merecido demais”, destacou o atleta.

Relembre a passagem de Gabriel Santiago pelo Vitória

Gabriel Santiago em ação pelo Vitória

Agora, o foco se volta para a final do Troféu Inconfidência diante da URT. As partidas decisivas acontecem nesta quarta-feira, às 19h30, fora de casa, e no sábado (7), quando o North decide diante do seu torcedor. Confiante, Gabriel projetou o confronto.

“Final é sempre um campeonato à parte. Vamos enfrentar uma equipe forte, mas estamos preparados. O primeiro jogo fora de casa será muito importante para buscarmos um bom resultado e decidir com ainda mais confiança ao lado do nosso torcedor”, afirmou.

Soteropolitano, Gabriel foi formado nas categorias de base do Vitória e estreou no time profissional em 2020. No ano seguinte, quando passou a ganhar mais minutagem e protagonismo, sofreu uma grave lesão no joelho durante um Ba-Vi, o que prejudicou sua sequência no clube. Ele permaneceu no Leão da Barra até 2022, acumulando 31 partidas, com um gol e uma assistência.

Posteriormente, foi emprestado ao Náutico e à Ponte Preta. No ano passado, deixou o Vitória em definitivo para assinar com o Figueirense. No início de 2026, aceitou o desafio de defender o North e agora vive um novo momento na carreira, com a oportunidade de disputar a Série D em âmbito nacional e brigar por um título.

Tags:

Vitória

