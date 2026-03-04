JUIZÃO DEFINIDO

Árbitro da final do Campeonato Baiano já apitou quatro Ba-Vis antes; relembre

O goiano Wilton Pereira Sampaio estará no comando da decisão no próximo sábado (7), às 17, na Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:13

Árbitro Wilton Pereira Sampaio Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu, por sorteio realizado nesta quarta-feira (4), a equipe de arbitragem para a final do Campeonato Baiano de 2026. O clássico entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória acontece no próximo sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova.

O árbitro central será Wilton Pereira Sampaio, que venceu o sorteio contra o paulista Flávio Rodrigues de Souza. Aos 44 anos, o goiano integra o quadro da Fifa desde 2013 e acumula experiência internacional. Na Copa do Mundo de 2018, atuou como árbitro de vídeo (VAR). Já no Mundial de 2022, foi árbitro central em quatro partidas.

Wilton será auxiliado pelos baianos Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto, ambos também do quadro da Fifa. O VAR ficará sob responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira, também de Goiás e igualmente integrante da entidade internacional.

Relembre como foram as últimas partidas entre Bahia x Vitória 1 de 12

O árbitro vai para sua segunda final consecutiva de Campeonato Baiano — ele também trabalhou no segundo jogo da decisão de 2025. Além disso, carrega histórico relevante no principal clássico do estado: já apitou o Ba-Vi em quatro oportunidades.

A primeira foi em 2013, na histórica goleada por 5x1 aplicada pelo Vitória na reinauguração da Fonte Nova. Já em 2014, comandou o triunfo do Bahia por 2x0 no jogo de ida da final estadual e um empate em 1x1 pela Série A do Campeonato Brasileiro, ambos também na Fonte Nova.

Depois de mais de uma década sem apitar o clássico, Wilton voltou ao Ba-Vi em 2025, no jogo de volta da final do estadual, no Barradão. A partida terminou empatada em 1x1 e confirmou o título do Bahia, que havia vencido o duelo de ida por 2x0. O confronto ficou marcado por tensão nos minutos finais, com expulsões e confusão generalizada envolvendo jogadores e membros dos bancos de reservas.