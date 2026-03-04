Acesse sua conta
Árbitro da final do Campeonato Baiano já apitou quatro Ba-Vis antes; relembre

O goiano Wilton Pereira Sampaio estará no comando da decisão no próximo sábado (7), às 17, na Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  Pedro Carreiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:13

Árbitro Wilton Pereira Sampaio foi afastado pela CBF
Árbitro Wilton Pereira Sampaio  Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu, por sorteio realizado nesta quarta-feira (4), a equipe de arbitragem para a final do Campeonato Baiano de 2026. O clássico entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória acontece no próximo sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova.

O árbitro central será Wilton Pereira Sampaio, que venceu o sorteio contra o paulista Flávio Rodrigues de Souza. Aos 44 anos, o goiano integra o quadro da Fifa desde 2013 e acumula experiência internacional. Na Copa do Mundo de 2018, atuou como árbitro de vídeo (VAR). Já no Mundial de 2022, foi árbitro central em quatro partidas.

Wilton será auxiliado pelos baianos Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto, ambos também do quadro da Fifa. O VAR ficará sob responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira, também de Goiás e igualmente integrante da entidade internacional.

Relembre como foram as últimas partidas entre Bahia x Vitória

Vitória 0x1 Bahia - Primeira fas Baianão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada do Brasileirão 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vitória 1x1 Bahia - Jogo de volta da final do Baianão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - jogo de ida da final do Baianão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x0 Vitória - primeira fase do Bainão de 2025 por Victor Ferreira I EC Vitória
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 1x1 Vitória - Jogo de volta final do Campeonato 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 3x2 Bahia - Jogo de ida final do Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x1 Vitória - Fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 por Thiago Caldas/EC Bahia
Vitória 3x2 Bahia - Primeira fase Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 12
Vitória 0x1 Bahia - Primeira fas Baianão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO

O árbitro vai para sua segunda final consecutiva de Campeonato Baiano — ele também trabalhou no segundo jogo da decisão de 2025. Além disso, carrega histórico relevante no principal clássico do estado: já apitou o Ba-Vi em quatro oportunidades.

A primeira foi em 2013, na histórica goleada por 5x1 aplicada pelo Vitória na reinauguração da Fonte Nova. Já em 2014, comandou o triunfo do Bahia por 2x0 no jogo de ida da final estadual e um empate em 1x1 pela Série A do Campeonato Brasileiro, ambos também na Fonte Nova.

Atacante que não deixou saudade no Bahia muda de clube após ano de destaque

Polícia Militar responde sobre fim da torcida única no Ba-Vi; entenda o posicionamento

Meia formado pelo Vitória lidera time para vaga na Série D: ‘Merecido demais’

Torcida única será mantida em Ba-Vi da final do Campeonato Baiano

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Depois de mais de uma década sem apitar o clássico, Wilton voltou ao Ba-Vi em 2025, no jogo de volta da final do estadual, no Barradão. A partida terminou empatada em 1x1 e confirmou o título do Bahia, que havia vencido o duelo de ida por 2x0. O confronto ficou marcado por tensão nos minutos finais, com expulsões e confusão generalizada envolvendo jogadores e membros dos bancos de reservas.

Nos quatro clássicos que apitou, Wilton Pereira Sampaio distribuiu 30 cartões amarelos — 14 para o Bahia e 16 para o Vitória — e aplicou sete cartões vermelhos, cinco para atletas tricolores e dois para rubro-negros. Além disso, marcou um pênalti a favor do Vitória.

Bahia Vitória Arbitragem Campeonato Baiano 2026

