GOLEADOR

Quarto maior artilheiro da Fonte Nova, Willian José é arma do Bahia na final contra o Vitória

Atacante já marcou 18 gols no estádio

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de março de 2026 às 05:00

Willian José é o artilheiro do Bahia em 2026, com cinco gols marcados Crédito: Letícia Martins/ECB

Após um início de temporada praticamente perfeito, com 11 jogos de invencibilidade, o Bahia atravessa um momento de turbulência. A eliminação precoce na Pré-Libertadores para o O'Higgins FC marcou a virada de cenário, que se intensificou com vaias e protestos da torcida mesmo na vitória sobre a Juazeirense, pela semifinal do Baiano. Em meio à pressão e às vésperas do clássico decisivo contra o Vitória, um nome surge como referência no elenco: Willian José.

Embora não seja unanimidade entre a torcida e criticado por muitos por ser visto com um jogador lento e de pouca mobilidade, os números reforçam sua importância. Desde que chegou ao clube no início do ano passado, o camisa 12 é o jogador com mais participações diretas em gols: são 25 bolas na rede e sete assistências em 69 partidas.

Em 2026, o centroavante mantém o protagonismo. Artilheiro da equipe na temporada, com cinco gols em oito jogos, ele assumiu a responsabilidade nos momentos mais delicados. Após a derrota para o O’Higgins no jogo de ida, foi dele os dois gols no triunfo por 2x1 na volta, resultado que levou a decisão para os pênaltis. Na semifinal do estadual, diante da Juazeirense, enquanto parte da torcida protestava, coube novamente ao atacante abrir o placar e dar tranquilidade para a equipe construir a vitória por 4x2.

A expectativa é que essa postura se repita na final do Campeonato Baiano, marcada para sábado (7), às 17h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O retrospecto no estádio é um trunfo: dos 25 gols marcados pelo Bahia, 18 foram na Fonte Nova — 72% do total — em 35 partidas, média superior a um gol a cada dois jogos.

O desempenho em casa também o colocou em posição de destaque no ranking histórico do estádio desde a reinauguração. Willian José ultrapassou o companheiro Everaldo, que soma 17 gols, e igualou Hernane Brocador como o quarto maior artilheiro da arena no período. Agora, tenta usar o bom retrospecto para marcar pela primeira vez em um Ba-Vi — passou em branco nos três anteriores — e ajudar o Tricolor a conquistar mais um título.