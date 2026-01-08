BARRADO

Moraes proíbe CFM de abrir sindicância sobre atendimento médico a Bolsonaro na PF

Ministro do STF declara ilegalidade da apuração e determina envio imediato de exames médicos do ex-presidente

Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:46

Alexandre de Moraes Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou nesta quarta-feira (7) a nulidade da decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM) de instaurar sindicância para investigar o atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Moraes apontou "a ilegalidade e ausência de competência correicional do CFM em relação à Polícia Federal" e ressaltou o "desvio de finalidade da determinação".

O ministro determinou ainda que a Polícia Federal colha, em até 10 dias, o depoimento do presidente do CFM, José Hiran da Silva Gallo, e que a direção do Hospital DF Star encaminhe todos os exames realizados no ex-presidente no prazo de 24 horas.

Bolsonaro toma queda em cela 1 de 6

Bolsonaro passou nesta quarta-feira por tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletroencefalograma após ter sofrido uma queda na sala onde cumpre pena na Superintendência da PF, em Brasília. Segundo a equipe médica, a queda ocorreu enquanto ele caminhava pelo local, e não houve confirmação de crise convulsiva.

Após os exames, Bolsonaro retornou à Superintendência, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Moraes afirmou que "não houve qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal, que atuou correta e competentemente, conforme corroborado pelos exames realizados, que não apontaram problema ou sequela em relação ao ocorrido".