Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moraes proíbe CFM de abrir sindicância sobre atendimento médico a Bolsonaro na PF

Ministro do STF declara ilegalidade da apuração e determina envio imediato de exames médicos do ex-presidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:46

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou nesta quarta-feira (7) a nulidade da decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM) de instaurar sindicância para investigar o atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Moraes apontou "a ilegalidade e ausência de competência correicional do CFM em relação à Polícia Federal" e ressaltou o "desvio de finalidade da determinação".

O ministro determinou ainda que a Polícia Federal colha, em até 10 dias, o depoimento do presidente do CFM, José Hiran da Silva Gallo, e que a direção do Hospital DF Star encaminhe todos os exames realizados no ex-presidente no prazo de 24 horas.

Bolsonaro toma queda em cela

Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução
Jair e Flávio Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Bolsonaro foi levado para hospital por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
1 de 6
Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução

Bolsonaro passou nesta quarta-feira por tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletroencefalograma após ter sofrido uma queda na sala onde cumpre pena na Superintendência da PF, em Brasília. Segundo a equipe médica, a queda ocorreu enquanto ele caminhava pelo local, e não houve confirmação de crise convulsiva.

Leia mais

Imagem - Moraes autoriza Bolsonaro a sair da PF para exames após queda e pancada na cabeça

Moraes autoriza Bolsonaro a sair da PF para exames após queda e pancada na cabeça

Imagem - Cirurgião de Bolsonaro fala de quedas: 'Ele tem uma tendência natural a tropicar, a cair'

Cirurgião de Bolsonaro fala de quedas: 'Ele tem uma tendência natural a tropicar, a cair'

Imagem - Queda, sangue e traumatismo: laudo de Bolsonaro aponta se houve déficit neurológico

Queda, sangue e traumatismo: laudo de Bolsonaro aponta se houve déficit neurológico

Após os exames, Bolsonaro retornou à Superintendência, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Moraes afirmou que "não houve qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal, que atuou correta e competentemente, conforme corroborado pelos exames realizados, que não apontaram problema ou sequela em relação ao ocorrido".

O CFM havia informado que instaurou a sindicância após receber denúncias que "expressam inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente" e que "declarações públicas sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira". Veja a nota:

Tags:

Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes

Mais recentes

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
Imagem - Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha
Imagem - 3 anos do 8 de janeiro: STF já condenou mais de 800 réus por trama golpista

3 anos do 8 de janeiro: STF já condenou mais de 800 réus por trama golpista

MAIS LIDAS

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
01

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
03

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)
04

Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)