Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moraes autoriza Bolsonaro a sair da PF para exames após queda e pancada na cabeça

Ex-presidente fará tomografia, ressonância e eletroencefalograma em hospital particular

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:54

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Kebec Nogueira/ Metrópoles

Após cair e bater a cabeça na madrugada de terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para realizar exames médicos em um hospital particular nesta quarta-feira.

A decisão atende a um pedido feito pela defesa, que solicitava a remoção do ex-presidente para avaliação hospitalar. Bolsonaro será submetido a uma tomografia e a uma ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma, exame utilizado para analisar a atividade cerebral.

Bolsonaro toma queda em cela

Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução
Jair e Flávio Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Bolsonaro foi levado para hospital por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
1 de 6
Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução

No despacho, Moraes determinou que o transporte e o esquema de segurança fiquem sob responsabilidade da Polícia Federal, com a orientação de que tudo seja feito “de maneira discreta”, incluindo o desembarque pela garagem do hospital.

Um relatório médico elaborado pela própria PF, divulgado na terça-feira, apontou que Bolsonaro apresentava uma “lesão superficial cortante” no rosto e no pé esquerdo. Segundo o documento, ele estava “consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cirurgião de Bolsonaro fala de quedas: 'Ele tem uma tendência natural a tropicar, a cair'

Queda, sangue e traumatismo: laudo de Bolsonaro aponta se houve déficit neurológico

Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle

O laudo também registrou que o ex-presidente mantinha “motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas”, embora tenha apresentado “leve desequilíbrio” ao se colocar em pé.

A defesa havia pedido que Bolsonaro fosse levado ao hospital ainda na terça-feira. Na ocasião, porém, Moraes afirmou que não havia “nenhuma necessidade de remoção imediata” e condicionou a análise do pedido à apresentação do relatório médico da PF e da relação de exames considerados necessários pelos advogados.

Tags:

Jair Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões

Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões
Imagem - Aparelhos de TV perdem acesso à Netflix em 2026; saiba quais

Aparelhos de TV perdem acesso à Netflix em 2026; saiba quais
Imagem - INSS dá prazo final para aposentados solicitarem ressarcimento de descontos indevidos

INSS dá prazo final para aposentados solicitarem ressarcimento de descontos indevidos

MAIS LIDAS

Imagem - Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois
01

Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
02

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
03

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço
04

Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço