CAIU NA CELA

Moraes autoriza Bolsonaro a sair da PF para exames após queda e pancada na cabeça

Ex-presidente fará tomografia, ressonância e eletroencefalograma em hospital particular

Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:54

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Kebec Nogueira/ Metrópoles

Após cair e bater a cabeça na madrugada de terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para realizar exames médicos em um hospital particular nesta quarta-feira.

A decisão atende a um pedido feito pela defesa, que solicitava a remoção do ex-presidente para avaliação hospitalar. Bolsonaro será submetido a uma tomografia e a uma ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma, exame utilizado para analisar a atividade cerebral.

No despacho, Moraes determinou que o transporte e o esquema de segurança fiquem sob responsabilidade da Polícia Federal, com a orientação de que tudo seja feito “de maneira discreta”, incluindo o desembarque pela garagem do hospital.

Um relatório médico elaborado pela própria PF, divulgado na terça-feira, apontou que Bolsonaro apresentava uma “lesão superficial cortante” no rosto e no pé esquerdo. Segundo o documento, ele estava “consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico”.

O laudo também registrou que o ex-presidente mantinha “motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas”, embora tenha apresentado “leve desequilíbrio” ao se colocar em pé.