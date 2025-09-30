OPORTUNIDADE

Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Salário mais alto será pago para quem for aprovado nos processos seletivos de ministérios e tribunal federal

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 00:45

Concurso do MPDFT oferece salário mais alto Crédito: Divulgação/MPDFT

Concursos públicos oferecem 439 vagas em todo o país, com salários que chegam até R$ 37,8 mil. Os cargos são para candidatos do ensino fundamental ao nível superior. O salário mais alto será pago para quem for aprovado nos processo seletivos do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público do Espírito Santo. Vagas são para prefeituras, procuradorias, tribunais de Justiça, conselhos e mais. Confira abaixo:

Oportunidades

Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6-MG): Vagas: 28 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 2/10

Detalhes do concurso do TRF6 1 de 3

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT): Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,56 / Inscrições: até 7/10

Edital MPDFT 1 de 5

Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES): Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 10/10

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM): Vagas: 363 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.346,76 até R$ 30.187,52 / Inscrições: até 13/10

Vagas do concurso da Aleam 1 de 18

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp): Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 23,1 mil / Inscrições: até 1º/10

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG): Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.502,85 / Inscrições: de 10/11 até 9/12