Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banco do Brasil anuncia concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil

As oportunidades são para o cargo de Escriturário, com atuação nas funções de Agente Comercial e Agente de Tecnologia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:42

Banco do Brasil
Banco do Brasil Crédito: Reprodução

O Banco do Brasil anunciou um novo concurso público para 2025 com vagas para candidatos com ensino médio completo. As oportunidades são para o cargo de Escriturário, com atuação nas funções de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. A remuneração inicial é de R$ 3,9 mil. Com os benefícios, o vencimento mensal pode ultrapassar R$ 7 mil.

O novo processo seletivo acontecerá quando a instituição bancária finalizar as convocações do último certame, realizado em 2023. Ao todo, o banco tem cerca de 7,8 mil cargos vagos.

O edital deve ser publicado em breve. Os candidatos deverão realizar a inscrição diretamente no site da banca organizadora. A expectativa é que a responsável seja a Fundação Cesgranrio, já que o contrato com o Banco do Brasil segue vigente até dezembro de 2025.

Leia mais

Imagem - Cidade cercada por cânions e cachoeiras lança concurso com salários de até R$ 9,2 mil

Cidade cercada por cânions e cachoeiras lança concurso com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

Imagem - Programa abre 194 vagas abertas com bolsas de até R$ 12 mil

Programa abre 194 vagas abertas com bolsas de até R$ 12 mil

Neste mês, o Santander abriu mais de 100 vagas de emprego para o cargo de especialista patrimonial, função voltada às áreas de seguros e consórcios, em quatro cidades da Bahia. As oportunidades são para Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna.

O cargo tem foco em soluções voltadas à proteção patrimonial. A remuneração inclui salário fixo de R$ 2.613,50 mais um bônus garantido de R$ 4.518,70 nos primeiros oito meses, totalizando R$ 7 mil mensais nesse período. Após esse prazo, os profissionais mantêm o salário fixo e passam a receber remuneração variável, com média semestral de até R$ 85 mil. As inscrições estão disponíveis no site oficial do Santander.

Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo ou estar cursando o último ano da graduação, além de conhecimento no pacote Office. O profissional atuará com atendimento presencial em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, apresentando estratégias de longo prazo para proteção de bens e consultoria financeira.

Mais recentes

Imagem - Qual o futuro do regime de trabalho no Brasil?

Qual o futuro do regime de trabalho no Brasil?
Imagem - Papel das empresas no cuidado com a vida

Papel das empresas no cuidado com a vida
Imagem - Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil

Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
02

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'

Imagem - Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil
03

Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo