Banco do Brasil anuncia concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil

As oportunidades são para o cargo de Escriturário, com atuação nas funções de Agente Comercial e Agente de Tecnologia

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:42

Banco do Brasil Crédito: Reprodução

O Banco do Brasil anunciou um novo concurso público para 2025 com vagas para candidatos com ensino médio completo. As oportunidades são para o cargo de Escriturário, com atuação nas funções de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. A remuneração inicial é de R$ 3,9 mil. Com os benefícios, o vencimento mensal pode ultrapassar R$ 7 mil.

O novo processo seletivo acontecerá quando a instituição bancária finalizar as convocações do último certame, realizado em 2023. Ao todo, o banco tem cerca de 7,8 mil cargos vagos.

O edital deve ser publicado em breve. Os candidatos deverão realizar a inscrição diretamente no site da banca organizadora. A expectativa é que a responsável seja a Fundação Cesgranrio, já que o contrato com o Banco do Brasil segue vigente até dezembro de 2025.

Neste mês, o Santander abriu mais de 100 vagas de emprego para o cargo de especialista patrimonial, função voltada às áreas de seguros e consórcios, em quatro cidades da Bahia. As oportunidades são para Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna.

O cargo tem foco em soluções voltadas à proteção patrimonial. A remuneração inclui salário fixo de R$ 2.613,50 mais um bônus garantido de R$ 4.518,70 nos primeiros oito meses, totalizando R$ 7 mil mensais nesse período. Após esse prazo, os profissionais mantêm o salário fixo e passam a receber remuneração variável, com média semestral de até R$ 85 mil. As inscrições estão disponíveis no site oficial do Santander.