Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salários de até R$ 7 mil: Banco abre mais de 100 vagas de emprego em quatro cidades da Bahia

Oportunidades são para Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:19

Santander
Santander Crédito: Reprodução

O Santander abriu mais de 100 vagas de emprego para o cargo de especialista patrimonial, função voltada às áreas de seguros e consórcios, em quatro cidades da Bahia. As oportunidades são para Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna.

O cargo tem foco em soluções voltadas à proteção patrimonial. A remuneração inclui salário fixo de R$ 2.613,50 mais um bônus garantido de R$ 4.518,70 nos primeiros oito meses, totalizando R$ 7 mil mensais nesse período. Após esse prazo, os profissionais mantêm o salário fixo e passam a receber remuneração variável, com média semestral de até R$ 85 mil. As inscrições estão disponíveis no site oficial do Santander.

Requisitos e benefícios

Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo ou estar cursando o último ano da graduação, além de conhecimento no pacote Office. O profissional atuará com atendimento presencial em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, apresentando estratégias de longo prazo para proteção de bens e consultoria financeira.

Leia mais

Imagem - Concursos públicos têm mais de 21 mil vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Concursos públicos têm mais de 21 mil vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Imagem - CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia; saiba como se candidatar

CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia; saiba como se candidatar

Imagem - Conselho de Administração abre concurso com 730 vagas e salários de R$ 6 mil

Conselho de Administração abre concurso com 730 vagas e salários de R$ 6 mil

O pacote de benefícios inclui:

Vale-alimentação de R$ 735,14

13ª cesta alimentação: R$ 712,14

Vale-refeição de R$ 45,50 por dia (média de R$ 1.001 por mês)

Auxílio creche ou babá de até R$ 496,26

Assistência médica e odontológica

Seguro de vida

Mais recentes

Imagem - Simm oferece 460 vagas com salários de até R$ 3,2 mil para esta quinta-feira (18)

Simm oferece 460 vagas com salários de até R$ 3,2 mil para esta quinta-feira (18)
Imagem - Arsesp abre 105 vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 12 mil

Arsesp abre 105 vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 12 mil
Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram hoje (18)

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram hoje (18)

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos
01

Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos

Imagem - Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões
02

Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
03

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Sozinha, Ivete Sangalo caminha no Campo Grande e compartilha momento com fãs
04

Sozinha, Ivete Sangalo caminha no Campo Grande e compartilha momento com fãs