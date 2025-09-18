TRABALHO

Salários de até R$ 7 mil: Banco abre mais de 100 vagas de emprego em quatro cidades da Bahia

Oportunidades são para Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:19

Santander Crédito: Reprodução

O Santander abriu mais de 100 vagas de emprego para o cargo de especialista patrimonial, função voltada às áreas de seguros e consórcios, em quatro cidades da Bahia. As oportunidades são para Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna.

O cargo tem foco em soluções voltadas à proteção patrimonial. A remuneração inclui salário fixo de R$ 2.613,50 mais um bônus garantido de R$ 4.518,70 nos primeiros oito meses, totalizando R$ 7 mil mensais nesse período. Após esse prazo, os profissionais mantêm o salário fixo e passam a receber remuneração variável, com média semestral de até R$ 85 mil. As inscrições estão disponíveis no site oficial do Santander.

Requisitos e benefícios

Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo ou estar cursando o último ano da graduação, além de conhecimento no pacote Office. O profissional atuará com atendimento presencial em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, apresentando estratégias de longo prazo para proteção de bens e consultoria financeira.

O pacote de benefícios inclui:

Vale-alimentação de R$ 735,14

13ª cesta alimentação: R$ 712,14

Vale-refeição de R$ 45,50 por dia (média de R$ 1.001 por mês)

Auxílio creche ou babá de até R$ 496,26

Assistência médica e odontológica