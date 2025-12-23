Acesse sua conta
Prefeitura de Feira de Santana abre concurso público com mil vagas e salários de R$ 5,5 mil

Inscrições vão até o dia 23 de janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:08

Secretaria de Educação de Feira de Santana
Secretaria de Educação de Feira de Santana Crédito: Jorge Magalhães/Prefeitura de Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, abriu um concurso público para professores, com 1000 vagas e salários de até R$ 5,5 mil. As inscrições começaram na segunda-feira (22) e vão até o dia 23 de janeiro de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do certame.

As vagas serão distribuídas entre 11 disciplinas, além do cargo de pedagogo, que concentra a maior parte das oportunidades, com 782 vagas. Há chances ainda para professores de artes, educação física, história, geografia, ciências, matemática, inglês e português. Para jornada de 40 horas semanais, o salário inicial anunciado é de R$ 5.512,34. Os interessados deverão pagar taxa de inscrição no valor de R$ 110. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 8 de março.

A organização do concurso recomenda que os candidatos leiam atentamente o edital antes de efetuar a inscrição. O documento reúne todas as regras do certame, incluindo conteúdo programático, etapas, critérios de avaliação e exigências legais. O descumprimento de qualquer norma pode resultar na eliminação do candidato.

Sob responsabilidade do Idecan, o concurso será composto por três fases: provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além da prova de títulos, que terá caráter apenas classificatório. O cronograma completo do certame também está disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Tags:

Vagas Feira de Santana Concurso Público

