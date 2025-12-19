Acesse sua conta
UFSB abre concurso público para professores com salários de até R$ 14 mil

São 49 vagas para o quadro efetivo da instituição

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:28

Campus da UFSB em Teixeira de Freitas
Campus da UFSB em Teixeira de Freitas Crédito: Divulgação

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu nesta sexta-feira (19) as inscrições um para concurso público destinado à contratação de 49 professores para o quadro efetivo da instituição.

As vagas são distribuídas entre os campi localizados em Ilhéus, no sul do estado, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, além de Jequié, no sudoeste baiano.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. A remuneração varia de acordo com a titulação do candidato e o regime de trabalho, que pode ser de dedicação exclusiva ou de 20 horas semanais, com salários que podem chegar a R$ 14 mil.

O processo seletivo será composto por prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova didática, também eliminatória e classificatória; prova de títulos, de caráter classificatório; e prova de plano de atuação profissional, quando prevista para a área, igualmente classificatória.

As avaliações estão previstas para ocorrer entre os dias 2 e 13 de fevereiro, e o resultado final do concurso deve ser divulgado no dia 23 de fevereiro.

