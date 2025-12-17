Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CIEE abre mais de 8 mil vagas de estágio e Jovem Aprendiz na Bahia; saiba como se candidatar

Cinco cidades baianas são contempladas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:54

O CIEE busca encaminhar jovens e estudantes para cerca de 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas
CIEE anuncia 8.210 mil vagas de estágio e Jovem Aprendiz  Crédito: Fábio Augusto Ferreira Santos/DIVULGAÇÃO

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou 8.210 mil vagas de estágio e Jovem Aprendiz para a Bahia. As vagas estão distribuídas entre Salvador, Camaçari, Itabuna, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

As vagas sazonais para estágio e aprendizagem serão abertas entre este mês e fevereiro de 2026. As oportunidades contemplam áreas de Educação, Administração e Direito, Logística e Varejo. Os interessados devem se inscrever por meio do site do CIEE.

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
1 de 10
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

Confira a distribuição das vagas pelas cidades da Bahia:

Salvador - 2.474 vagas

Camaçari - 1.101 vagas

Leia mais

Imagem - Marinha abre seleção com 61 vagas de níveis médio e fundamental na Bahia e em Sergipe

Marinha abre seleção com 61 vagas de níveis médio e fundamental na Bahia e em Sergipe

Imagem - IBGE prorroga inscrições: Bahia tem mais de 500 vagas e salários de até R$ 3,3 mil

IBGE prorroga inscrições: Bahia tem mais de 500 vagas e salários de até R$ 3,3 mil

Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas oferecem cerca de 2 mil vagas e salários até R$ 35 mil

Concursos públicos com inscrições abertas oferecem cerca de 2 mil vagas e salários até R$ 35 mil

Itabuna - 1.539 vagas

Feira de Santana - 2.784 vagas

Vitória da Conquista - 312 vagas

Tags:

Bahia Emprego Estágio

Mais recentes

Imagem - Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas de nível médio terminam hoje (17)

Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas de nível médio terminam hoje (17)
Imagem - Novo presidente do Sinduscon-BA quer estar mais próximo do interior

Novo presidente do Sinduscon-BA quer estar mais próximo do interior
Imagem - Salários de até R$ 3,3 mil: SIMM tem mais de 600 vagas em Salvador nesta quarta (17)

Salários de até R$ 3,3 mil: SIMM tem mais de 600 vagas em Salvador nesta quarta (17)

MAIS LIDAS

Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia
01

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Trabalhadores de telefonia são mortos a tiros e encontrados amarrados em Salvador
03

Trabalhadores de telefonia são mortos a tiros e encontrados amarrados em Salvador

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
04

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador