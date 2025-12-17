CIEE abre mais de 8 mil vagas de estágio e Jovem Aprendiz na Bahia; saiba como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:54
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou 8.210 mil vagas de estágio e Jovem Aprendiz para a Bahia. As vagas estão distribuídas entre Salvador, Camaçari, Itabuna, Feira de Santana e Vitória da Conquista.
As vagas sazonais para estágio e aprendizagem serão abertas entre este mês e fevereiro de 2026. As oportunidades contemplam áreas de Educação, Administração e Direito, Logística e Varejo. Os interessados devem se inscrever por meio do site do CIEE.
Dicas de como ir bem em uma entrevista
Confira a distribuição das vagas pelas cidades da Bahia:
Salvador - 2.474 vagas
Camaçari - 1.101 vagas
Itabuna - 1.539 vagas
Feira de Santana - 2.784 vagas
Vitória da Conquista - 312 vagas